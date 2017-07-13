"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Мосбиржи до "держать" в связи с ростом котировок

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет 125 рублей за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 136 рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 114,7 рубля за штуку.