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13 июля 2017 года 15:43
Скорее всего, доллар/рубль все-таки в ближайшее время вновь вернется выше отметки 60 - "Аналитика Онлайн"
"В четверг на торгах Московской биржи за одну единицу американской валюты дают 59 рублей 80 копеек, евро торгуется в районе отметки 68,10. Сейчас мы наблюдаем довольно парадоксальную ситуацию. Российский рубль растет вместе со снижающимися котировками нефти. Как мы отмечали ранее, главной причиной этому стали успешные аукционы Минфина. Однако эффект от этих аукционов будет достаточно кратковременным. И, скорее всего, доллар/рубль все-таки в ближайшее время вновь вернется выше отметки 60 при стабильности цен на нефть. Если котировки "черного золота" упадут ниже 47$ за баррель и нацелятся на новые годовые минимумы, мы сможем увидеть прорывы вплоть до уровня 62-63 рубля за одну единицу американской валюты. Эти же цифры мы неоднократно указывали в наших прогнозах. По-прежнему считаем эти уровни целевыми для роста курса доллара в ближайшее время", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.
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13 июля 2017 года 18:43
Рынок меди уже пережил несколько перебоев с поставками в текущем году, однако цены не поднялись выше максимумов, достигнутых в феврале, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. В настоящее время медь находится в ожидании еще двух проблемных ситуаций с поставками,... читать дальше
.13 июля 2017 года 17:48
Данные опубликованной в среду «Бежевой книги», доклада ФРС США об экономической ситуации в США показывают, что в целом экономическая активность не должна ограничить планы регулятора по нормализации кредитно-денежной политики, указывает аналитик Julius Baer Стефани Линдек. Экономическая активность... читать дальше
.13 июля 2017 года 17:22
Американская валюта в среду торгуется разнонаправленно, пытаясь снова привлечь интерес покупателей, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Но недавно опубликованные данные из США не смогли вызвать заметной реакции долларовых пар. EUR/USD... читать дальше
.13 июля 2017 года 15:05
Если в четверг комментарии Йеллен вновь будут неопределёнными, то золото продолжит рост - Dukascopy Bank SA
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.13 июля 2017 года 14:19
Доллар снова под давлением после осторожных комментариев главы ФРС, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. - Отметив готовность ФРС продолжать цикл ужесточения монетарной политики, г-жа Йеллен подчеркнула, что потенциал повышения ставок не очень велик. Акцент на слабой динамике... читать дальше
.13 июля 2017 года 13:15
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.13 июля 2017 года 12:21
Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на недельных максимумах по мере того, как данные по снижению запасов за последнюю неделю в США был нивелированы ростом добычи, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком... читать дальше
.13 июля 2017 года 11:57
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.13 июля 2017 года 10:36
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.13 июля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили значительным ростом торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг . Цены на нефть стабильны в четверг. читать дальше
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