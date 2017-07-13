Дивидендные выплаты могут поддержать рост фондовых индексов - ИК "Еврофинансы"

"Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по рынку труда и инфляции в сфере производства (15:30 мск). Российские биржи росли от 0,012 до 0,057%, дивидендные выплаты могут поддержать рост фондовых индексов вплоть до завершения сессии", - отмечает специалист ИК "Еврофинансы" Людмила Моисеева.