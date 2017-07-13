.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Если в четверг комментарии Йеллен вновь будут неопределёнными, то золото продолжит рост - Dukascopy Bank SA
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 июля 2017 года 15:05
Если в четверг комментарии Йеллен вновь будут неопределёнными, то золото продолжит рост - Dukascopy Bank SA
В среду торги по паре XAU/USD завершились в "зелёной зоне" на отметке 1219,19, где золото выросло по отношению к американской валюте на 0,21%, а волатильность торгов составила 1,01%. В четверг в ходе утренних торгов пара демонстрировала рост, торгуясь около отметки 1,222 на фоне комментариев главы ФРС США Дж. Йеллен о постепенном повышении процентных ставок в течение ближайших лет. Возможно, что очередной скандал, связанный с публикацией Д. Трампа младшего, также оказал поддержку драгметаллу в качестве "убежища". Если в четверг комментарии Йеллен вновь будут неопределёнными, то золото продолжит рост, в противном случае XAU/USD опустится ниже месячной S1, полагают специалисты Dukascopy Bank SA.
.
13 июля 2017 года 18:43
Рынок меди уже пережил несколько перебоев с поставками в текущем году, однако цены не поднялись выше максимумов, достигнутых в феврале, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. В настоящее время медь находится в ожидании еще двух проблемных ситуаций с поставками,... читать дальше
.13 июля 2017 года 17:48
Данные опубликованной в среду «Бежевой книги», доклада ФРС США об экономической ситуации в США показывают, что в целом экономическая активность не должна ограничить планы регулятора по нормализации кредитно-денежной политики, указывает аналитик Julius Baer Стефани Линдек. Экономическая активность... читать дальше
.13 июля 2017 года 17:22
Американская валюта в среду торгуется разнонаправленно, пытаясь снова привлечь интерес покупателей, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Но недавно опубликованные данные из США не смогли вызвать заметной реакции долларовых пар. EUR/USD... читать дальше
.13 июля 2017 года 14:19
Доллар снова под давлением после осторожных комментариев главы ФРС, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. - Отметив готовность ФРС продолжать цикл ужесточения монетарной политики, г-жа Йеллен подчеркнула, что потенциал повышения ставок не очень велик. Акцент на слабой динамике... читать дальше
.13 июля 2017 года 13:15
"Статистика от Минэнерго США, выходившая накануне, поставила рынок в некоторое замешательство. С одной снижение запасов нефти и нефтепродуктов дало участникам рынка позитивный сигнал, свидетельствующий, что сезонные факторы сохраняют актуальность, и потребление не хромает. С другой стороны,... читать дальше
.13 июля 2017 года 12:21
Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на недельных максимумах по мере того, как данные по снижению запасов за последнюю неделю в США был нивелированы ростом добычи, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком... читать дальше
.13 июля 2017 года 11:57
"Российские суверенные евробонды по итогам вчерашних торгов показали уверенный рост котировок, главным образом в "длине", отыгрывая динамику базовых активов, в том числе после выступления главы ФРС Дж.Йеллен в Конгрессе, заявления которой оказались более осторожными в отношении монетарного курса.... читать дальше
.13 июля 2017 года 10:36
Цены на нефть в среду снова ушли на отрицательную территорию, так и не получив поддержки от правительственного отчёта по запасам нефти и нефтепродуктов, а также динамике роста добычи в США, отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Администрация энергетической информации США сообщила, что... читать дальше
.13 июля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили значительным ростом торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг . Цены на нефть стабильны в четверг. читать дальше
.13 июля 2017 года 09:36
В среду нефть сорта Brent "металась" из стороны в сторону, "раздираемая" противоречивыми новостями, и оказалась практически во "флэте". После попыток подъема в район 49, встретив сопротивление на отметке 48,73, котировки вернулись в район 48, констатирует региональный директор социальной сети для... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.