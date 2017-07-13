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13 июля 2017 года 14:41
До конца дня умеренно-негативные настроения на российском фондовом рынке сохранятся - ИК "Финам"
Первую половину дня российский рублёвый индекс ММВБ завершает с потерями в 0.2%, а валютный индекс РТС ростом на 0.2%, указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. В Европе позитив пока сохраняется, но биржевые индексы растут в пределах 0.3%. На фоне незначительного укрепления национальной валюты под распродажу на московской бирже попали многие компании экспортёры. Акции Сбербанка, после роста на открытии в 1%, торгуются уже с потерями в 1%. Акции Аэрофлота после дивидендной отсечки снижаются почти на 5%, а вот лучше рынка выглядит сектор электроэнергетики. Газпром второй день подряд торгуется нейтрально, около 124 рублей за одну акцию, его ещё сдерживает от падения будущее закрытие реестра, которое будет 20-го июля. Главное, о чём не стоит забывать российским инвесторам – это одобренный конгрессом США новый пакет санкций против России. В виде законопроекта он может появиться в ближайшие дни. "С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ достиг сильного технического уровня сопротивления на отметке 1960, о котором мы писали последние две недели, - указывает эксперт ИК. - После восьмидневного роста пора инвесторам выпустить пар и частично зафиксировать прибыль. Пока стоит рассчитывать на небольшую коррекцию, в пределах 1.5%, до отметки 1920 пунктов. Если же ближайшая поддержка не устоит, то будет открыта дорога вниз, вплоть до отметки 1850 пунктов". По мнению В. Олейника, до конца дня умеренно-негативные настроения на российском фондовом рынке сохранятся, поэтому не стоит на текущих отметках увеличивать долю в рисковых активах. На мировых площадках сегодня будет всё спокойно, а вот завтрашний день, когда выйдут отчёты американских банков, станет более показательным.
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