Торговый диапазон на сегодня составляет 59,75-60,75 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль накануне резко укрепился к доллару на фоне «голубиной» риторики председателя ФРС Джанет Йеллен. Однако сегодня российская валюта корректируется вниз в условиях снижения нефтяных котировок и сохранения геополитической неопределенности, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Нефть теряет в цене после публикации июньских данных по объемам добычи в странах ОПЕК, которые свидетельствуют о превышении установленных в марте ограничений. В то же время позитивное влияние на рынок оказала информация Минэнерго США о снижении недельных запасов, а также хорошие данные по спросу из Китая. Выступление Джанет Йеллен снизило ожидания относительно повышения ключевой ставки в текущем году: по мнению главы ФРС, ситуация в американской экономике не требует от регулятора жестких действий. Инфляция в настоящее время находится ниже цели центрального банка, динамика показателя будет служить ориентиром для принятия решения по денежно-кредитной политике, подчеркнула она. Вопрос о введении новых антироссийских санкций – до сих пор в подвешенном состоянии. В палате представителей демократами представлена новая версия «санкционного» законопроекта, что трактуется некоторыми аналитиками как попытка дать сигнал президенту Дональду Трампу о необходимости сохранять жесткую линию в отношении Москвы. Одновременно конгрессмены Брэд Шерман и Эл Грин внесли на рассмотрение палаты вопрос об импичменте Трампа, обвинив политика в создании препятствий расследованию его связей с Кремлем. В Белом доме назвали действия оппонентов «политической игрой в худшем ее проявлении». Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 59,75-60,75 руб./долл."