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13 июля 2017 года 14:19
Рубль демонстрирует повышенную волатильность - "Нордеа Банк"
Доллар снова под давлением после осторожных комментариев главы ФРС, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. - Отметив готовность ФРС продолжать цикл ужесточения монетарной политики, г-жа Йеллен подчеркнула, что потенциал повышения ставок не очень велик. Акцент на слабой динамике инфляции придал заявлениям «голубиный» характер, что транслировалось в ослабление доллара против основных валют развитых стран (индекс доллара снизился до 95,6). Ожидания рынка относительно перспектив повышения ставки до конца года снизились, что будет оказывать поддержку валютам развивающихся стран. Появившиеся вчера инициативы начала процедуры импичмента в отношении Трампа могут снова сместить фокус внимание рынков с экономических на политические события. Ориентир по паре EUR/USD 1.138-1.15. Резкое укрепление рубля во второй половине дня вчера, несмотря на ослабление нефтяных котировок, указывает на то, что в основе данного движения лежали скорее внутренние факторы, связанные с текущим период дивидендных выплат и их возможной последующей конвертации. Мягкие заявления главы ФРС среднесрочно окажут фундаментальную поддержку рублю. Сегодня в фокусе ежемесячный отчет МЭА, способный поддержать рубль в случае сокращения прогнозов по производству нефти в США, однако на кардинальное улучшение картины по рынку нефти рассчитывать не стоит. Ориентир по паре USD/RUB - 59.5-61".
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13 июля 2017 года 18:43
Рынок меди уже пережил несколько перебоев с поставками в текущем году, однако цены не поднялись выше максимумов, достигнутых в феврале, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. В настоящее время медь находится в ожидании еще двух проблемных ситуаций с поставками,... читать дальше
.13 июля 2017 года 17:48
Данные опубликованной в среду «Бежевой книги», доклада ФРС США об экономической ситуации в США показывают, что в целом экономическая активность не должна ограничить планы регулятора по нормализации кредитно-денежной политики, указывает аналитик Julius Baer Стефани Линдек. Экономическая активность... читать дальше
.13 июля 2017 года 17:22
Американская валюта в среду торгуется разнонаправленно, пытаясь снова привлечь интерес покупателей, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Но недавно опубликованные данные из США не смогли вызвать заметной реакции долларовых пар. EUR/USD... читать дальше
.13 июля 2017 года 15:05
Если в четверг комментарии Йеллен вновь будут неопределёнными, то золото продолжит рост - Dukascopy Bank SA
В среду торги по паре XAU/USD завершились в "зелёной зоне" на отметке 1219,19, где золото выросло по отношению к американской валюте на 0,21%, а волатильность торгов составила 1,01%. В четверг в ходе утренних торгов пара демонстрировала рост, торгуясь около отметки 1,222 на фоне комментариев главы... читать дальше
.13 июля 2017 года 13:15
"Статистика от Минэнерго США, выходившая накануне, поставила рынок в некоторое замешательство. С одной снижение запасов нефти и нефтепродуктов дало участникам рынка позитивный сигнал, свидетельствующий, что сезонные факторы сохраняют актуальность, и потребление не хромает. С другой стороны,... читать дальше
.13 июля 2017 года 12:21
Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на недельных максимумах по мере того, как данные по снижению запасов за последнюю неделю в США был нивелированы ростом добычи, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком... читать дальше
.13 июля 2017 года 11:57
"Российские суверенные евробонды по итогам вчерашних торгов показали уверенный рост котировок, главным образом в "длине", отыгрывая динамику базовых активов, в том числе после выступления главы ФРС Дж.Йеллен в Конгрессе, заявления которой оказались более осторожными в отношении монетарного курса.... читать дальше
.13 июля 2017 года 10:36
Цены на нефть в среду снова ушли на отрицательную территорию, так и не получив поддержки от правительственного отчёта по запасам нефти и нефтепродуктов, а также динамике роста добычи в США, отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Администрация энергетической информации США сообщила, что... читать дальше
.13 июля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили значительным ростом торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг . Цены на нефть стабильны в четверг. читать дальше
.13 июля 2017 года 09:36
В среду нефть сорта Brent "металась" из стороны в сторону, "раздираемая" противоречивыми новостями, и оказалась практически во "флэте". После попыток подъема в район 49, встретив сопротивление на отметке 48,73, котировки вернулись в район 48, констатирует региональный директор социальной сети для... читать дальше
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