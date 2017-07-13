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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рубль продолжит торговлю в районе 60 за доллар - Промсвязьбанк
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13 июля 2017 года 12:28

Рубль продолжит торговлю в районе 60 за доллар - Промсвязьбанк

"По паре доллар/рубль ожидаем продолжения консолидации вблизи отметки 60 рублей/доллар. Мы считаем, что основная часть позитива для валют EM от выступления главы Федрезерва прошла, и каких-либо сигналов для новой мощной волны на укрепление валют EM пока не наблюдаем", - указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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