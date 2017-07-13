Глава ФРС поддержала рынок - ВТБ 24

"Бычьи настроения получили сильную вербальную поддержку, - отмечает аналитик ВТБ24 Душин Олег. - Умиротворяющий тон Йеллен в Конгрессе вывел Уолл-Стрит из “спячки” и подвел снова индекс S&P 500 (+0.73%) к историческим максимумам. Если в начале недели вероятность повышения ставки в США до конца года оценивалась фьючерсами как 51.9%, то к четвергу эта оценка снизилась до 43.4%. Глава ФРС назвала инфляцию ключевым пунктом неопределенности, данные по июньскому индексу цен CPI выходят в пятницу 14 июля вместе с большим стартом отчетного сезона в США. Смягчающая риторика ФРС дополнилась уже сегодня успешными данными по китайскому торговому балансу за июнь, и экспорт, и импорт выросли сильнее ожиданий. Экспорт КНР (в USD,г/г) прибавил 11.3% после 8.7% в мае, импорт +17.2% после 14.8% в мае, что является хорошим знаком для мировой торговли и в т.ч. для европейских и горнометаллургических акций. Китайский рынок получил поддержку и от вливаний ликвидности на межбанковский рынок банком Китая в первый раз после 19 июня. Российские ADR в Нью-Йорке (+1.84%) обгоняли рост индекса S&P 500, вечерний ММВБ прибавил 0.33%, задавая положительный взгляд на четверг. Смягчения позиции ФРС в целом благоприятно влияет на развивающиеся рынки. Откат нефтяных цен вследствие роста производства нефти в США и отказа Нигерии вести переговоры на комитете ОПЕК+ 22 июля выглядит локальным. Индекс ММВБ движется в сторону психологической отметки 2000, сегодня планку роста расширяем до 1971".