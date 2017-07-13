Уже в ближайшее время курс доллара преодолеет отметку 61 рубль - Локо-Банк

"Несмотря на коррекцию, мы ожидаем, что падение рубля продолжится, не исключено, что более ускоренными темпами. Дело в том, что новый проект санкций, который представили демократы в Конгрессе США, может довольно быстро пройти, и в этом случае мы увидим существенное ослабление российской валюты. Крупные инвесторы не будут ждать окончательного введения санкций и начнут постепенно выходить из рублевых активов, в первую очередь ОФЗ. Согласно нашим прогнозам, уже в ближайшее время курс доллара преодолеет отметку 61 рубль, к началу четвертого квартала не исключено, что курс доллара превысит отметку 64 рубля", - предупреждает

заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.