Нефть не получила фундаментальной базы для роста - Бинбанк

"К середине недели нефтяные цены пытаются закрепиться вблизи 48,5$. Поддержку ценовому росту оказывают данные Минэнерго США, свидетельствующие об очередном сокращении запасов сырой нефти и бензина в штатах. С другой стороны, с выходом достаточно негативных фундаментальных данных в ежемесячном отчете ОПЕК, настроения инвесторов, скорее всего, останутся подавленными в среднесрочной перспективе. На основе данных отчета участники рынка узнали о том, что картель в июне превысил свою совокупную квоту нефтедобычи в 32.5 млн барр./в сутки. Данный факт подтвердили комментарии Генсека ОПЕК М.Баркидо – представитель картеля заявил, что уровни ограничения добычи могут составлять 32.5 – 33 млн барр./сутки., таким образом, уровни добычи экспортеров смогут отклониться от условий пакта ОПЕК+ на 500 тыс.барр./сутки. Также данные отчета о мировых запасах энергоносителя не продемонстрировали их существенного сокращения за 6-ти месячный период действия пакта. В результате мы полагаем, что картель все еще далек от своей основной цели в виде ребалансировки нефтяного рынка, и ожидаем, что нефтяные котировки в ближайшее время не продемонстрируют существенного роста. Диапазоном движения цен до конца недели, скорее всего, станут уровни $48-49", - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик Бинбанка Антон Покатович.