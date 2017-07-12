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12 июля 2017 года 18:27
Сейчас создаются условия для некоторого укрепления рубля - ГК "Форекс Клуб"
"Рубль резко укрепился еще до выхода данных по нефти и выступления Джанет Йеллен. Просто появились слухи, что ОПЕК созывает экстренное совещание 17 июля, - отмечает старший аналитик ГК "Форекс Клуб". - Пока неизвестно, что будет обсуждаться. Но очевидно, что если совещание экстренное, значит, картель готов идти на дополнительные уступки. И, возможно, будут договоренности по поводу дополнительного сокращения. Нефть немного подросла первоначально, получив еще и поддержку со стороны резко сократившихся запасов в подземных хранилищах. Brent достигла в моменте 48,73 долл./барр. Однако вновь выросшие объемы добычи усмирили ее пыл и вернули в район 47,50 долл./барр. Тем временем, Джанет Йеллен оказалась чуть менее агрессивной, чем ожидалось. И дала понять, что все же будет наблюдать за инфляцией, прежде чем принять решение по ставке. И это тоже поддержало рубль. В целом, сейчас создаются условия для некоторого укрепления рубля в связи с более слабой позицией доллара и вероятности вмешательства ОПЕК в ситуацию с нефтью. В таких условиях USD/RUB может направиться в район 59,60 и далее 59,00".
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12 июля 2017 года 18:40
"К середине недели нефтяные цены пытаются закрепиться вблизи 48,5$. Поддержку ценовому росту оказывают данные Минэнерго США, свидетельствующие об очередном сокращении запасов сырой нефти и бензина в штатах. С другой стороны, с выходом достаточно негативных фундаментальных данных в ежемесячном... читать дальше
.12 июля 2017 года 17:59
Цены на нефть продолжают демонстрировать высокую волатильность, причем скачки и падения определяются динамикой противостояния сланцевой индустрии и ближневосточных производителей нефти, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Обеспокоенность по поводу... читать дальше
.12 июля 2017 года 17:05
Долларовые "быки" снова напрасно питали иллюзии по поводу выступления Дж. Йеллен, которая осталась верной своей «осторожности» и не дала рынкам конкретики, чем разочаровала доллар, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По сути, глава ФРС не... читать дальше
.12 июля 2017 года 15:50
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.12 июля 2017 года 13:06
Общий расклад сил на рынке нефти остается не в пользу дальнейшего устойчивого восстановления цен - "Нордеа Банк"
"Данные от API, отразившие заметно большее сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США за минувшую неделю, возвращают оптимизм рынку. Цены на "черное золото" накануне сменили негативную динамику на позитив одновременно с открытием американских площадок на фоне того, как Минэнерго США... читать дальше
.12 июля 2017 года 12:10
"Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последнюю неделю по мере того, как участники рынка получают сигналы о существенном снижении коммерческих запасов в США. Цены на нефть в последнее время чувствовали себя не очень уверенно. В качестве одной из основных... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:56
"Мы считаем, что пока рост котировок нефти носит коррекционный характер, но при закреплении выше отметки 50 долларов за баррель динамика может измениться. Данные от API продемонстрировали снижение, в случае их подтверждения от Минэнерго отметка в 50 может быть достигнута уже сегодня", - отмечает... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:42
В центре внимания остаются отчет по нефти от EIA, месячные доклады от ОПЕК и Международного энергетического агентства - AMarkets
Ценам на нефть во вторник удалось продемонстрировать восстановительную динамику, снова уйдя выше сопротивления $48 за баррель, констатирует ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Улучшению настроений поспособствовали разговоры о возможном введении лимитов на добычу в Ливии и Нигерии, а также... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:02
"Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск). Согласно консенсус-прогнозу, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей. В случае подтверждения ожиданий сокращение запасов будет зафиксировано вторую неделю подряд, а цены на нефть... читать дальше
.12 июля 2017 года 09:45
"Во вторник нефть получила порцию позитива, и благодарно поднялась к максимумам выше отметки 48, прибавив внутри дня 2,36% по сорту Brent. C технической точки зрения, закрепление над уровнем 47 и удачное тестирование следующего психологически значимого барьера, особенно в текущей пессимистичной... читать дальше
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