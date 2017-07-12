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12 июля 2017 года 17:05
Глава ФРС по-прежнему скупа на «агрессию» - eToro
Долларовые "быки" снова напрасно питали иллюзии по поводу выступления Дж. Йеллен, которая осталась верной своей «осторожности» и не дала рынкам конкретики, чем разочаровала доллар, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По сути, глава ФРС не сказала ничего нового, но игрокам не понравилось отсутствие намеков на еще одно повышение ставки в этом году. Слишком размытой была фраза о «постепенном повышении ставок в ближайшие годы». Да и намек на отсутствие необходимости в спешке с этим вопросом тоже не пришелся по нраву быкам. В ответ доллар ускорил падение, хотя довольно быстро реабилитировался. Игроки оперативно зафиксировали прибыль, по всей видимости, осознав, что слова Йеллен не отменяют декабрьского повышения, хотя в них все же преобладали «голубиные» нотки. Теперь, когда сомнения рынка усилились, поступающей макроэкономической статистике будет уделяться еще более пристальное внимание. Завтра Штаты представят данные по инфляции на производственном уровне, и если цены производителей отразят замедление темпов роста, опасения относительно того, что ФРС может взять паузу, приобретут более широкие масштабы, особенно если второй день выступления Йеллен, что вполне вероятно, не даст «американцу» поводов для роста. Ключевым днем станет пятница, когда будут обнародованы показатели розничных продаж и потребительской инфляции. В июне розничные продажи, скорее всего, восстановились после падения на 0,3% месяцем ранее. Индекс потребительских цен тоже должен выйти с отрицательной территории, но для возвращения устойчивого спроса на USD потребуются впечатляющие цифры, а не просто улучшения по сравнению с неудачным маем. Несмотря на ослабление доллара, пара EUR/USD торгуется в минусе, демонстрируя резкие внутридневные колебания. В рамках первоначальной реакции на комментарии Йеллен котировки взлетели к максимумам, но на подходе к заветному уровню 1.15 снова натолкнулись на оффера и сползли вниз на фиксации прибыли по лонгам. Для пробоя этого прочного сопротивления единой валюте потребуются собственные драйверы, помимо снижения привлекательности доллара.
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12 июля 2017 года 18:40
"К середине недели нефтяные цены пытаются закрепиться вблизи 48,5$. Поддержку ценовому росту оказывают данные Минэнерго США, свидетельствующие об очередном сокращении запасов сырой нефти и бензина в штатах. С другой стороны, с выходом достаточно негативных фундаментальных данных в ежемесячном... читать дальше
.12 июля 2017 года 17:59
Цены на нефть продолжают демонстрировать высокую волатильность, причем скачки и падения определяются динамикой противостояния сланцевой индустрии и ближневосточных производителей нефти, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Обеспокоенность по поводу... читать дальше
.12 июля 2017 года 15:50
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.12 июля 2017 года 13:06
Общий расклад сил на рынке нефти остается не в пользу дальнейшего устойчивого восстановления цен - "Нордеа Банк"
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.12 июля 2017 года 12:10
"Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последнюю неделю по мере того, как участники рынка получают сигналы о существенном снижении коммерческих запасов в США. Цены на нефть в последнее время чувствовали себя не очень уверенно. В качестве одной из основных... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:56
"Мы считаем, что пока рост котировок нефти носит коррекционный характер, но при закреплении выше отметки 50 долларов за баррель динамика может измениться. Данные от API продемонстрировали снижение, в случае их подтверждения от Минэнерго отметка в 50 может быть достигнута уже сегодня", - отмечает... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:42
В центре внимания остаются отчет по нефти от EIA, месячные доклады от ОПЕК и Международного энергетического агентства - AMarkets
Ценам на нефть во вторник удалось продемонстрировать восстановительную динамику, снова уйдя выше сопротивления $48 за баррель, констатирует ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Улучшению настроений поспособствовали разговоры о возможном введении лимитов на добычу в Ливии и Нигерии, а также... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:02
"Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск). Согласно консенсус-прогнозу, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей. В случае подтверждения ожиданий сокращение запасов будет зафиксировано вторую неделю подряд, а цены на нефть... читать дальше
.12 июля 2017 года 09:45
"Во вторник нефть получила порцию позитива, и благодарно поднялась к максимумам выше отметки 48, прибавив внутри дня 2,36% по сорту Brent. C технической точки зрения, закрепление над уровнем 47 и удачное тестирование следующего психологически значимого барьера, особенно в текущей пессимистичной... читать дальше
.12 июля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено в среду. Цены на нефть активно растут в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
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