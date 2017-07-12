Российский фондовый рынок торгов демонстрирует уверенный рост - ИК "Финам"

В среду российский фондовый рынок к середине торгов демонстрирует уверенный рост, указывает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Основным поводом стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent, на фоне данных по запасам углеводородов от API, показавших снижение запасов нефти более чем на 8 млн баррелей, поднялась выше 48 долларов и закрепилась над этим уровнем. Также «быки» поддержаны ситуацией в Европе, где немецкий DAX и французский CAC40 в ходе торгов прибавляют более 1%. В свете этого, индекс ММВБ ко второй половине дня растет на 0,8%, поднявшись до 1954 пунктов, индекс РТС подтянулся на 1,7%, до 1019 пунктов. Лидерами торгов выступают акции ИнтерРАО и Мосэнерго, рост котировок которых превысил 3,5%. Хуже рынка торгуются Система и МРСК Центра, теряющие 3,6% и 2,7% соответственно.

На валютной секции Московской биржи российский рубль на фоне роста цен на нефть отыгрывает большую часть вчерашних потерь. Так, к середине дня доллар и евро теряют порядка 0,6%, отступив до 60,4 рубля и 69,2 рубля. Стоит отметить, что американская валюта обновила локальные минимумы и закрепилась над сопротивлением, расположенным на уровне 60 рублей. Если «быки» удержат текущие позиции, будет создан плацдарм, который в дальнейшем может позволить им продолжить рост с целью 62 рубля.

"Во второй половине торгов основным фактором для рынка «чёрного золота» станет публикация данных по запасам углеводородов от Минэнерго США. Если они подтвердят существенное сокращение запасов, нефть марки Brent может уже в рамках сегодняшней сессии подняться выше 49 долларов, что позволит нашим активам продолжить рост. Так, индекс ММВБ может подняться выше 1960 пунктов, а доллар отступит под отметку 60 рублей", - прогнозирует эксперт ИК.