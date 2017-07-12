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12 июля 2017 года 16:43
Слабый тренд к росту рубля на подорожавшей нефти зависит от выступления главы ФРС - Dukascopy Bank SA
"Резкое снижение запасов сырой нефти в США способствовало росту цен на нефть, - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Стоимость барреля марки Brent поднялась за минувшие сутки на 2% до $48,2 на данных от Американского института нефти. Вслед за нефтяными контактами сегодня растут европейские и российские индексы акций. Индекс ММВБ прибавляет 0,7%, достигнув значимого уровня 1950 пунктов. Индекс РТС полностью восстановился после вчерашнего снижения, двигаясь вверх из-за роста курса рубля в ходе вечерних валютных торгов. На текущий момент за один американский доллар на Мосбирже дают 60,68 руб/долл. Европейские индексы акций также сегодня растут, так как политические риски в США отходят на второй план перед выступлением главы ФРС в Конгрессе сегодня вечером. Мы прогнозируем боковой тренд на российском рынке акций в ожидании новостей с нефтяного рынка. Напомним, во второй половине дня будут опубликованы данные по запасам от Минэнерго США и ежемесячный отчёт ОПЕК".
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12 июля 2017 года 18:40
"К середине недели нефтяные цены пытаются закрепиться вблизи 48,5$. Поддержку ценовому росту оказывают данные Минэнерго США, свидетельствующие об очередном сокращении запасов сырой нефти и бензина в штатах. С другой стороны, с выходом достаточно негативных фундаментальных данных в ежемесячном... читать дальше
.12 июля 2017 года 17:59
Цены на нефть продолжают демонстрировать высокую волатильность, причем скачки и падения определяются динамикой противостояния сланцевой индустрии и ближневосточных производителей нефти, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Обеспокоенность по поводу... читать дальше
.12 июля 2017 года 17:05
Долларовые "быки" снова напрасно питали иллюзии по поводу выступления Дж. Йеллен, которая осталась верной своей «осторожности» и не дала рынкам конкретики, чем разочаровала доллар, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По сути, глава ФРС не... читать дальше
.12 июля 2017 года 15:50
"Евро продолжает укрепляться по отношению к доллару США, курс приближается к отметке EUR/USD 1.15, - констатирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. - Чисто визуально пока рано говорить о том, что европейская валюта начала долгосрочный тренд на укрепление: с начала 2015 года ее курс... читать дальше
.12 июля 2017 года 13:06
Общий расклад сил на рынке нефти остается не в пользу дальнейшего устойчивого восстановления цен - "Нордеа Банк"
"Данные от API, отразившие заметно большее сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США за минувшую неделю, возвращают оптимизм рынку. Цены на "черное золото" накануне сменили негативную динамику на позитив одновременно с открытием американских площадок на фоне того, как Минэнерго США... читать дальше
.12 июля 2017 года 12:10
"Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последнюю неделю по мере того, как участники рынка получают сигналы о существенном снижении коммерческих запасов в США. Цены на нефть в последнее время чувствовали себя не очень уверенно. В качестве одной из основных... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:56
"Мы считаем, что пока рост котировок нефти носит коррекционный характер, но при закреплении выше отметки 50 долларов за баррель динамика может измениться. Данные от API продемонстрировали снижение, в случае их подтверждения от Минэнерго отметка в 50 может быть достигнута уже сегодня", - отмечает... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:42
В центре внимания остаются отчет по нефти от EIA, месячные доклады от ОПЕК и Международного энергетического агентства - AMarkets
Ценам на нефть во вторник удалось продемонстрировать восстановительную динамику, снова уйдя выше сопротивления $48 за баррель, констатирует ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Улучшению настроений поспособствовали разговоры о возможном введении лимитов на добычу в Ливии и Нигерии, а также... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:02
"Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск). Согласно консенсус-прогнозу, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей. В случае подтверждения ожиданий сокращение запасов будет зафиксировано вторую неделю подряд, а цены на нефть... читать дальше
.12 июля 2017 года 09:45
"Во вторник нефть получила порцию позитива, и благодарно поднялась к максимумам выше отметки 48, прибавив внутри дня 2,36% по сорту Brent. C технической точки зрения, закрепление над уровнем 47 и удачное тестирование следующего психологически значимого барьера, особенно в текущей пессимистичной... читать дальше
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