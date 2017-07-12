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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль продолжает испытывать серьезное давление на фоне отсутствия веры в дальнейший рост нефтяных цен - "Аналитика Онлайн"
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12 июля 2017 года 16:20
Рубль продолжает испытывать серьезное давление на фоне отсутствия веры в дальнейший рост нефтяных цен - "Аналитика Онлайн"
Саудовская Аравия незначительно превысила свою квоту на добычу нефти в июне, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Превышение составило всего навсего 12 000 баррелей в сутки. Превышение квоты происходит на фоне продления сделки о сокращении добычи. В тоже самое время, за океаном, по данным Института API недельные запасы нефти в Соединенных Штатах Америки упали более, чем на 8 млн. баррелей. Это стало очень позитивным сигналом для рынка нефти. Однако, аналитики Goldman Sachs предупреждают о рисках падения котировок черного золота ниже 40 долларов за баррель в том случае, если ОПЕК не предпримет каких-то радикальных шагов, направленных на поддержание цен. На этом фоне курс доллара на московской бирже держится на отметке 60 рублей 65 копеек, евро торгуется на отметке 69 рублей 55 копеек, индекс ММВБ вырос до 1950 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются в районе 48$ за баррель. "Подъем нефтяных цен позволил несколько укрепиться российскому фондовому рынку, - заключает Г. Задоя. - Однако, оптимизм на рынке энергоносителей пока не помогает курсу российской валюты. Рубль продолжает испытывать достаточно серьезное давление на фоне отсутствия веры в дальнейший рост нефтяных цен. Также на российскую валюту давит сезонный фактор и продолжающееся отсутствие спроса на российский гос. долг со стороны нерезидентов. Наши прогнозы по доллар/рублю остаются без изменений. Мы считаем, что основная валютная пара на российском рынке способна подняться до 62-63 рублей в ближайшей перспективе".
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12 июля 2017 года 18:40
"К середине недели нефтяные цены пытаются закрепиться вблизи 48,5$. Поддержку ценовому росту оказывают данные Минэнерго США, свидетельствующие об очередном сокращении запасов сырой нефти и бензина в штатах. С другой стороны, с выходом достаточно негативных фундаментальных данных в ежемесячном... читать дальше
.12 июля 2017 года 17:59
Цены на нефть продолжают демонстрировать высокую волатильность, причем скачки и падения определяются динамикой противостояния сланцевой индустрии и ближневосточных производителей нефти, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Обеспокоенность по поводу... читать дальше
.12 июля 2017 года 17:05
Долларовые "быки" снова напрасно питали иллюзии по поводу выступления Дж. Йеллен, которая осталась верной своей «осторожности» и не дала рынкам конкретики, чем разочаровала доллар, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По сути, глава ФРС не... читать дальше
.12 июля 2017 года 15:50
"Евро продолжает укрепляться по отношению к доллару США, курс приближается к отметке EUR/USD 1.15, - констатирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. - Чисто визуально пока рано говорить о том, что европейская валюта начала долгосрочный тренд на укрепление: с начала 2015 года ее курс... читать дальше
.12 июля 2017 года 13:06
Общий расклад сил на рынке нефти остается не в пользу дальнейшего устойчивого восстановления цен - "Нордеа Банк"
"Данные от API, отразившие заметно большее сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США за минувшую неделю, возвращают оптимизм рынку. Цены на "черное золото" накануне сменили негативную динамику на позитив одновременно с открытием американских площадок на фоне того, как Минэнерго США... читать дальше
.12 июля 2017 года 12:10
"Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последнюю неделю по мере того, как участники рынка получают сигналы о существенном снижении коммерческих запасов в США. Цены на нефть в последнее время чувствовали себя не очень уверенно. В качестве одной из основных... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:56
"Мы считаем, что пока рост котировок нефти носит коррекционный характер, но при закреплении выше отметки 50 долларов за баррель динамика может измениться. Данные от API продемонстрировали снижение, в случае их подтверждения от Минэнерго отметка в 50 может быть достигнута уже сегодня", - отмечает... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:42
В центре внимания остаются отчет по нефти от EIA, месячные доклады от ОПЕК и Международного энергетического агентства - AMarkets
Ценам на нефть во вторник удалось продемонстрировать восстановительную динамику, снова уйдя выше сопротивления $48 за баррель, констатирует ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Улучшению настроений поспособствовали разговоры о возможном введении лимитов на добычу в Ливии и Нигерии, а также... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:02
"Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск). Согласно консенсус-прогнозу, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей. В случае подтверждения ожиданий сокращение запасов будет зафиксировано вторую неделю подряд, а цены на нефть... читать дальше
.12 июля 2017 года 09:45
"Во вторник нефть получила порцию позитива, и благодарно поднялась к максимумам выше отметки 48, прибавив внутри дня 2,36% по сорту Brent. C технической точки зрения, закрепление над уровнем 47 и удачное тестирование следующего психологически значимого барьера, особенно в текущей пессимистичной... читать дальше
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