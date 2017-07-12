Рубль продолжает испытывать серьезное давление на фоне отсутствия веры в дальнейший рост нефтяных цен - "Аналитика Онлайн"

Саудовская Аравия незначительно превысила свою квоту на добычу нефти в июне, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Превышение составило всего навсего 12 000 баррелей в сутки. Превышение квоты происходит на фоне продления сделки о сокращении добычи. В тоже самое время, за океаном, по данным Института API недельные запасы нефти в Соединенных Штатах Америки упали более, чем на 8 млн. баррелей. Это стало очень позитивным сигналом для рынка нефти. Однако, аналитики Goldman Sachs предупреждают о рисках падения котировок черного золота ниже 40 долларов за баррель в том случае, если ОПЕК не предпримет каких-то радикальных шагов, направленных на поддержание цен.

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится на отметке 60 рублей 65 копеек, евро торгуется на отметке 69 рублей 55 копеек, индекс ММВБ вырос до 1950 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются в районе 48$ за баррель.

"Подъем нефтяных цен позволил несколько укрепиться российскому фондовому рынку, - заключает Г. Задоя. - Однако, оптимизм на рынке энергоносителей пока не помогает курсу российской валюты. Рубль продолжает испытывать достаточно серьезное давление на фоне отсутствия веры в дальнейший рост нефтяных цен. Также на российскую валюту давит сезонный фактор и продолжающееся отсутствие спроса на российский гос. долг со стороны нерезидентов. Наши прогнозы по доллар/рублю остаются без изменений. Мы считаем, что основная валютная пара на российском рынке способна подняться до 62-63 рублей в ближайшей перспективе".