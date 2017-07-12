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12 июля 2017 года 15:50
Евро: игра на укрепление - УК "Альфа-Капитал"
"Евро продолжает укрепляться по отношению к доллару США, курс приближается к отметке EUR/USD 1.15, - констатирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. - Чисто визуально пока рано говорить о том, что европейская валюта начала долгосрочный тренд на укрепление: с начала 2015 года ее курс колебался между 1.05 и 1.15, и сейчас все еще находится внутри этого диапазона. Фундаментально евро выглядит крепкой валютой, счет текущих операций Еврозоны достигает 3.5% ВВП, это более чем вдвое превышает аналогичный показатель Китая. Но этот фактор с 2014 года был в тени другого обстоятельства: расхождения политик ЕЦБ и ФРС: первый регулятор запускал QE, а второй его сворачивал. Это приводило к тому, что финансовые потоки двигались в сторону США, обходя европейские активы. Все это не давало евро устойчиво укрепляться. Но сейчас картина обратная, вероятность укрепления евро и выход его курса из указанного диапазона очень высока". Как на этом можно сыграть? Если исходить из прошлых эпизодов укрепления евро, то потенциал его в рамках нынешнего движения составляет еще порядка 10-15%, уверен эксперт УК. Проблема в том, что усиление ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики может привести к росту базовых доходностей в евро. Все-таки 0.5% по 10-летним Bunds – это явно не долгосрочно устойчивый уровень при росте инфляционных ожиданий, считает А. Шенк. Плюс не забываем про узкие кредитные спреды, которые является источником риска не только для долларовых бумаг.
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12 июля 2017 года 18:40
"К середине недели нефтяные цены пытаются закрепиться вблизи 48,5$. Поддержку ценовому росту оказывают данные Минэнерго США, свидетельствующие об очередном сокращении запасов сырой нефти и бензина в штатах. С другой стороны, с выходом достаточно негативных фундаментальных данных в ежемесячном... читать дальше
.12 июля 2017 года 17:59
Цены на нефть продолжают демонстрировать высокую волатильность, причем скачки и падения определяются динамикой противостояния сланцевой индустрии и ближневосточных производителей нефти, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Обеспокоенность по поводу... читать дальше
.12 июля 2017 года 17:05
Долларовые "быки" снова напрасно питали иллюзии по поводу выступления Дж. Йеллен, которая осталась верной своей «осторожности» и не дала рынкам конкретики, чем разочаровала доллар, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По сути, глава ФРС не... читать дальше
.12 июля 2017 года 13:06
Общий расклад сил на рынке нефти остается не в пользу дальнейшего устойчивого восстановления цен - "Нордеа Банк"
"Данные от API, отразившие заметно большее сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США за минувшую неделю, возвращают оптимизм рынку. Цены на "черное золото" накануне сменили негативную динамику на позитив одновременно с открытием американских площадок на фоне того, как Минэнерго США... читать дальше
.12 июля 2017 года 12:10
"Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последнюю неделю по мере того, как участники рынка получают сигналы о существенном снижении коммерческих запасов в США. Цены на нефть в последнее время чувствовали себя не очень уверенно. В качестве одной из основных... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:56
"Мы считаем, что пока рост котировок нефти носит коррекционный характер, но при закреплении выше отметки 50 долларов за баррель динамика может измениться. Данные от API продемонстрировали снижение, в случае их подтверждения от Минэнерго отметка в 50 может быть достигнута уже сегодня", - отмечает... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:42
В центре внимания остаются отчет по нефти от EIA, месячные доклады от ОПЕК и Международного энергетического агентства - AMarkets
Ценам на нефть во вторник удалось продемонстрировать восстановительную динамику, снова уйдя выше сопротивления $48 за баррель, констатирует ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Улучшению настроений поспособствовали разговоры о возможном введении лимитов на добычу в Ливии и Нигерии, а также... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:02
"Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск). Согласно консенсус-прогнозу, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей. В случае подтверждения ожиданий сокращение запасов будет зафиксировано вторую неделю подряд, а цены на нефть... читать дальше
.12 июля 2017 года 09:45
"Во вторник нефть получила порцию позитива, и благодарно поднялась к максимумам выше отметки 48, прибавив внутри дня 2,36% по сорту Brent. C технической точки зрения, закрепление над уровнем 47 и удачное тестирование следующего психологически значимого барьера, особенно в текущей пессимистичной... читать дальше
.12 июля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено в среду. Цены на нефть активно растут в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
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