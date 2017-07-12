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12 июля 2017 года 15:22
К концу года мы ждем курс в районе 62 рубля за доллар - УК "Альфа-Капитал"
В этом году рубль ведет себя не редкость логично и предсказуемо, полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. Например, мы ожидали, что рубль будет укрепляться в первой половине года на фоне благоприятной ситуации с ценами на нефть. Минимальное значение курса, достигнутое в этом году, составило чуть ниже USD/RUB 56. Это значение примерно соответствует USD/RUB 49 в середине 2015 года с поправкой на разницу рублевой и долларовой инфляции за указанный период. Иными словами, рынок принял во внимание соображения, о том, что при дальнейшем укреплении можно столкнуться с противодействием ЦБ и Минфина. "Ослабление рубля с начала июня также выглядело логичным и было вызвано резким снижением цен на нефть, - отмечает эксперт УК. - Не думаю, что следует связывать его с отрицательным счетом текущий операций РФ во 2 кв. 2017. Скорее, наоборот, укрепление рубля, продолжавшееся с переменным успехом с начала 2016 года, привело к ухудшению показателей платежного баланса. Понятно, что связь в данном случае, обоюдная и нынешнее значение счета текущих операций накладывает существенные ограничения на возможности укрепления рубля. Если принимать наши ожидания о более низкой средней цене нефти во 2п. 2017 в сравнении с 1п. 2017 и состояние счета текущих операций, то рубль должен продолжать слабеть. К концу года мы ждем курс в районе 62. Но это не отменяет интереса к рублевым активам как тактической идее: часть валютного риска в рубле уже реализовалась, а цикл снижения ключевой ставки в этом году, скорее всего, продолжится. Поэтому с высокой вероятностью рублевые облигации снова станут интересным активом для carry trade".
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12 июля 2017 года 18:40
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.12 июля 2017 года 09:45
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