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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый диапазон на сегодня составляет 60,10-61,10 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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12 июля 2017 года 14:55
Торговый диапазон на сегодня составляет 60,10-61,10 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль торгуется в небольшом плюсе против доллара на фоне восстановления нефтяных котировок и приближения налогового периода, - отмечает начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков. - При этом перспектива введения новых американских санкций оказывает давление на курс российской валюты". «Черное золото» дорожает после коррекции прогноза Управления энергетической информации (EIA) по добыче нефти в США в следующем году: аналитики рассчитывают увидеть рост добычи на 570 тыс. баррелей в сутки (ранее ожидалось увеличение на 680 тыс. баррелей в сутки). Кроме того, поддержку ценам оказала статистика Американского института нефти (API), которая отразила сокращение недельных запасов сырья в стране на 8,1 млн баррелей (до 495,6 млн баррелей). "Теперь инвесторам следует сконцентрироваться на недельных данных от EIA, а также ежемесячных глобальных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства. Большое значение игроки придают предстоящим выступлениям главы ФРС Джанет Йеллен перед Сенатом и Конгрессом. На политическом фронте сохраняется неопределенность. Встреча лидеров России и США не смогла привести к немедленному прорыву в отношениях; более того, в Белом доме заявили о поддержке новых ограничений, направленных против Москвы. За океаном продолжают муссировать тему «вмешательства» РФ в президентские выборы: накануне газета The New York Times сообщила о связях сына Дональда Трампа с российским юристом, которая якобы «имеет связи в Кремле». Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 60,10-61,10 руб./долл.", - заключает эксперт банка.
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12 июля 2017 года 18:40
"К середине недели нефтяные цены пытаются закрепиться вблизи 48,5$. Поддержку ценовому росту оказывают данные Минэнерго США, свидетельствующие об очередном сокращении запасов сырой нефти и бензина в штатах. С другой стороны, с выходом достаточно негативных фундаментальных данных в ежемесячном... читать дальше
.12 июля 2017 года 17:59
Цены на нефть продолжают демонстрировать высокую волатильность, причем скачки и падения определяются динамикой противостояния сланцевой индустрии и ближневосточных производителей нефти, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Обеспокоенность по поводу... читать дальше
.12 июля 2017 года 17:05
Долларовые "быки" снова напрасно питали иллюзии по поводу выступления Дж. Йеллен, которая осталась верной своей «осторожности» и не дала рынкам конкретики, чем разочаровала доллар, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По сути, глава ФРС не... читать дальше
.12 июля 2017 года 15:50
"Евро продолжает укрепляться по отношению к доллару США, курс приближается к отметке EUR/USD 1.15, - констатирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. - Чисто визуально пока рано говорить о том, что европейская валюта начала долгосрочный тренд на укрепление: с начала 2015 года ее курс... читать дальше
.12 июля 2017 года 13:06
Общий расклад сил на рынке нефти остается не в пользу дальнейшего устойчивого восстановления цен - "Нордеа Банк"
"Данные от API, отразившие заметно большее сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США за минувшую неделю, возвращают оптимизм рынку. Цены на "черное золото" накануне сменили негативную динамику на позитив одновременно с открытием американских площадок на фоне того, как Минэнерго США... читать дальше
.12 июля 2017 года 12:10
"Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последнюю неделю по мере того, как участники рынка получают сигналы о существенном снижении коммерческих запасов в США. Цены на нефть в последнее время чувствовали себя не очень уверенно. В качестве одной из основных... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:56
"Мы считаем, что пока рост котировок нефти носит коррекционный характер, но при закреплении выше отметки 50 долларов за баррель динамика может измениться. Данные от API продемонстрировали снижение, в случае их подтверждения от Минэнерго отметка в 50 может быть достигнута уже сегодня", - отмечает... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:42
В центре внимания остаются отчет по нефти от EIA, месячные доклады от ОПЕК и Международного энергетического агентства - AMarkets
Ценам на нефть во вторник удалось продемонстрировать восстановительную динамику, снова уйдя выше сопротивления $48 за баррель, констатирует ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Улучшению настроений поспособствовали разговоры о возможном введении лимитов на добычу в Ливии и Нигерии, а также... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:02
"Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск). Согласно консенсус-прогнозу, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей. В случае подтверждения ожиданий сокращение запасов будет зафиксировано вторую неделю подряд, а цены на нефть... читать дальше
.12 июля 2017 года 09:45
"Во вторник нефть получила порцию позитива, и благодарно поднялась к максимумам выше отметки 48, прибавив внутри дня 2,36% по сорту Brent. C технической точки зрения, закрепление над уровнем 47 и удачное тестирование следующего психологически значимого барьера, особенно в текущей пессимистичной... читать дальше
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