Торговый диапазон на сегодня составляет 60,10-61,10 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль торгуется в небольшом плюсе против доллара на фоне восстановления нефтяных котировок и приближения налогового периода, - отмечает начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков. - При этом перспектива введения новых американских санкций оказывает давление на курс российской валюты".

«Черное золото» дорожает после коррекции прогноза Управления энергетической информации (EIA) по добыче нефти в США в следующем году: аналитики рассчитывают увидеть рост добычи на 570 тыс. баррелей в сутки (ранее ожидалось увеличение на 680 тыс. баррелей в сутки). Кроме того, поддержку ценам оказала статистика Американского института нефти (API), которая отразила сокращение недельных запасов сырья в стране на 8,1 млн баррелей (до 495,6 млн баррелей).

"Теперь инвесторам следует сконцентрироваться на недельных данных от EIA, а также ежемесячных глобальных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства. Большое значение игроки придают предстоящим выступлениям главы ФРС Джанет Йеллен перед Сенатом и Конгрессом. На политическом фронте сохраняется неопределенность. Встреча лидеров России и США не смогла привести к немедленному прорыву в отношениях; более того, в Белом доме заявили о поддержке новых ограничений, направленных против Москвы. За океаном продолжают муссировать тему «вмешательства» РФ в президентские выборы: накануне газета The New York Times сообщила о связях сына Дональда Трампа с российским юристом, которая якобы «имеет связи в Кремле». Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 60,10-61,10 руб./долл.", - заключает эксперт банка.