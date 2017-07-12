Citi вновь дает рейтинг "выше рынка" для бумаг финсектора РФ из-за снижения санкционных рисков

Citi повысил рейтинг акций финансового сектора РФ с "на уровне рынка" до "выше рынка", сообщается в обзоре инвестбанка.

В нем отмечается, что повышение рейтинга финансового сектора РФ связано, по мнению аналитиков Citi, с потенциальным снижением санкционных рисков для России со стороны США. Эксперты банка ссылаются на данные Skopos Labs, которая оценивает вероятность принятия законодательных решений Конгрессом США. Согласно подсчетам компании, шансы на одобрение новых санкций против России (законопроект S.722-115) снизились до 38%.

Ранее в июне аналитики Citi снизили рейтинг финсектора РФ до "на уровне рынка", поскольку полагали, что отрасль больше других пострадает от новых секторальных санкций.

Как сообщалось, в середине июня Сенат США большинством в 98 голосов из 100 одобрил поправку S.722, которая в числе прочего ужесточает секторальные санкции против России. Однако утверждение законопроекта в Палате представителей затягивается.