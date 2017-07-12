Слабый текущий счет и непривычный приток капитала делают рубль особенно чувствительным - Банк "Санкт-Петербург"

"В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что курс рубля будет колебаться в пределах 59,5-61 руб./доллар. Сезонное сжатие положительного сальдо текущего счета и, как следствие, напряженная ситуация с валютной ликвидностью в системе на фоне постепенного угасания интереса к рублевому "carry trade" не создают благоприятной для рубля основы. Слабый текущий счет и непривычный приток капитала делают рубль особенно чувствительным к восприятию риска международными инвесторами и создает девальвационные риски в среднесрочной перспективе", - отмечают специалисты Банка "Санкт-Петербург".