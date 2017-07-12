Падание запасов на 8-10 миллионов баррелей может двинуть Brent к 50 долларам - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последнюю неделю по мере того, как участники рынка получают сигналы о существенном снижении коммерческих запасов в США. Цены на нефть в последнее время чувствовали себя не очень уверенно. В качестве одной из основных причин снижения рассматривалась негативная динамика запасов в США. Весной большинство экспертов полагало, что потребление бензина летом в крупнейшей экономике мира будет рекордным. Это во многом закладывалось в цены. Первые данные по запасам в июне стали ставить под сомнение этот тезис. Соответственно, котировки снижались. Если сейчас мы увидим очередное масштабное снижение запасов, то можно будет полагать, что прогнозы по рекордному потреблению оправдываются, а это уже серьезный фактор поддержки для цен. Падание запасов на 8-10 миллионов баррелей может двинуть Brent к 50 долларам за баррель. Правда, какого-то масштабного укрепления котировок нефти ожидать пока не стоит", - комментирует ситуацию аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.