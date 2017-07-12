Рубль, вероятно, продолжит постепенно слабеть - Банк "Зенит"

Рост годовых темпов инфляции в РФ в июне отдаляет следующее ослабление денежно-кредитной политики ЦБ, лишая спекулянтов шансов на получение дополнительного дохода на долговом рынке, который мог бы компенсировать повышенную волатильность рубля. Таким образом, полагают специалисты банка "Зенит", рубль, вероятно, продолжит постепенно слабеть, даже при сохранении нефтяных котировок на сложившихся уровнях.