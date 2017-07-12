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Главная / Аналитикам / Аналитика / Сезонность рубля "говорит" об окончании традиционной фазы усиления - FxPro
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12 июля 2017 года 11:50
Сезонность рубля "говорит" об окончании традиционной фазы усиления - FxPro
"Опасения вокруг отношений с США, а также активная дивергенция монетарной политики ФРС и ЦБР сохраняют негативный фон вокруг российской валюты, несмотря на общую позитивную динамику сырьевых рынков. Кроме того, позиции российской валюты "подтачивает" риторика высших чиновников страны, которые много месяцев стоят на позиции, что рублю следует быть слабее в текущей ситуации. Получается, что российский рубль сейчас выглядит падающим на фоне укрепляющейся нефти, хотя фактически это больше похоже на компенсацию излишней силы в предыдущие месяцы. Кроме того, сезонность рубля также "говорит" об окончании традиционной фазы усиления и начале периода, когда российская валюта может слабеть при прочих равных. Часто эта фаза наступает со второй половины июля, а в этом году началась примерно на месяц раньше. С разной степенью интенсивности эта фаза слабости в целом способна продлиться до конца года, имея наибольший импульс в августе-сентябре", - отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.
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12 июля 2017 года 13:06
Общий расклад сил на рынке нефти остается не в пользу дальнейшего устойчивого восстановления цен - "Нордеа Банк"
"Данные от API, отразившие заметно большее сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США за минувшую неделю, возвращают оптимизм рынку. Цены на "черное золото" накануне сменили негативную динамику на позитив одновременно с открытием американских площадок на фоне того, как Минэнерго США... читать дальше
.12 июля 2017 года 12:10
"Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последнюю неделю по мере того, как участники рынка получают сигналы о существенном снижении коммерческих запасов в США. Цены на нефть в последнее время чувствовали себя не очень уверенно. В качестве одной из основных... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:56
"Мы считаем, что пока рост котировок нефти носит коррекционный характер, но при закреплении выше отметки 50 долларов за баррель динамика может измениться. Данные от API продемонстрировали снижение, в случае их подтверждения от Минэнерго отметка в 50 может быть достигнута уже сегодня", - отмечает... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:42
В центре внимания остаются отчет по нефти от EIA, месячные доклады от ОПЕК и Международного энергетического агентства - AMarkets
Ценам на нефть во вторник удалось продемонстрировать восстановительную динамику, снова уйдя выше сопротивления $48 за баррель, констатирует ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Улучшению настроений поспособствовали разговоры о возможном введении лимитов на добычу в Ливии и Нигерии, а также... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:02
"Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск). Согласно консенсус-прогнозу, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей. В случае подтверждения ожиданий сокращение запасов будет зафиксировано вторую неделю подряд, а цены на нефть... читать дальше
.12 июля 2017 года 09:45
"Во вторник нефть получила порцию позитива, и благодарно поднялась к максимумам выше отметки 48, прибавив внутри дня 2,36% по сорту Brent. C технической точки зрения, закрепление над уровнем 47 и удачное тестирование следующего психологически значимого барьера, особенно в текущей пессимистичной... читать дальше
.12 июля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено в среду. Цены на нефть активно растут в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.12 июля 2017 года 09:33
"Фьючерс на нефть сорта Brent повысился к $48-48,5 на фоне данных о сокращении запасов сырья в США. Мы рассчитываем далее на продолжение роста к $49-50. Потенциальное возвращение к $40-45, по нашему мнению, стоит использовать для покупок", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты... читать дальше
.11 июля 2017 года 16:54
"Единая валюта в паре с долларом США "застряла" в районе отметки 1,14, и в последнее время ограничивается "тесным" торговым диапазоном. С одной стороны, это сигнализирует о дефицита катализаторов, способных подтолкнуть пару к развитию движения в том или ином направлении. С другой – о выжидательной... читать дальше
.11 июля 2017 года 14:44
Турция договорилась с "Газпромом" о финансировании газопровода "Турецкий поток" через Чёрное море. Но в поставках газа из России в Европу напряжённо переплетаются экономические и политические интересы очень многих стран, указывает ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Турция, безусловно,... читать дальше
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