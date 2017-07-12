Возможно небольшое снижение доходностей ОФЗ по итогам дня - Промсвязьбанк

"Цена на нефть Brent подросла на 2% - до 48,3, что делает дальнейшее снижение котировок рублевых облигаций маловероятным. На наш взгляд, если ситуация на внешних рынках будет оставаться стабильной, то их доходности сегодня могут опуститься на 2-3 б.п., а размещения 7-летних ОФЗ-ПД серии 26222 на сумму 20 млрд руб. и 5-летнего флоатера 29012 на сумму 10 млрд руб. на аукционах Минфина состоятся в полном объеме. При этом их участники вполне могут рассчитывать на умеренные дисконты к рыночным ценам", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.