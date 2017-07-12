У цен на нефть есть шанс достигнуть отметки $50 - Алор Брокер

"Мы считаем, что пока рост котировок нефти носит коррекционный характер, но при закреплении выше отметки 50 долларов за баррель динамика может измениться. Данные от API продемонстрировали снижение, в случае их подтверждения от Минэнерго отметка в 50 может быть достигнута уже сегодня", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.