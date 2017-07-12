В центре внимания остаются отчет по нефти от EIA, месячные доклады от ОПЕК и Международного энергетического агентства - AMarkets

Ценам на нефть во вторник удалось продемонстрировать восстановительную динамику, снова уйдя выше сопротивления $48 за баррель, констатирует ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Улучшению настроений поспособствовали разговоры о возможном введении лимитов на добычу в Ливии и Нигерии, а также пересмотр прогноза Администрации энергетической информации (EIA) по объему добычи нефти в США. Как сообщило издательство The Wall Street Journal со ссылкой на источники в организации ОПЕК, картель рассматривает возможность введения ограничений на добычу в Ливии и Нигерии, которые на данный момент освобождены от участия в сделке по стабилизации цен. Освобождение от выполнения соглашения означает, что страны могут восстановить добычу после её сокращения, вызванного военными действиями и внутренними беспорядками. Ливия и Нигерия приглашены на заседание комитета по наблюдению ОПЕК в Москве 24 июля.

В месячном докладе, выпущенном во вторник, EIA снизила прогноз цен на WTI и Brent на этот и следующий год, сократив прогноз добычи в США на 1% до 9,90 млн. баррелей в день. В центре внимания трейдеров остаются предстоящий отчет по запасам нефти в США от EIA, а также месячные доклады от ОПЕК и Международного энергетического агентства. Аналитики, по опросу S&P Global Platts, ожидают, что EIA сообщит о снижении запасов нефти на 2,6 млн. баррелей. На прошлой неделе запасы снизились более чем на 6 млн. баррелей. Также по опросу ожидается рост запасов бензина на 400.000 баррелей и рост запасов дистиллятов на 1,2 млн. баррелей.

Подобная статистика вкупе с данными о росте недельного производства нефти в США вполне способны спровоцировать очередную волну распродаж углеводородов, обращает внимание специалист AMarkets.