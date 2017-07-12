Ожидаемый диапазон для нефти марки Brent - $46,8-47,6 за баррель - КИТ Финанс Брокер

"Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск). Согласно консенсус-прогнозу, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей. В случае подтверждения ожиданий сокращение запасов будет зафиксировано вторую неделю подряд, а цены на нефть получат кратковременный импульс к росту. Ожидаемый диапазон для нефти марки Brent - $46,8-47,6 за баррель", - отмечает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.