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12 июля 2017 года 09:45
Brent продолжит восстановление с целью на $49 - eToro
"Во вторник нефть получила порцию позитива, и благодарно поднялась к максимумам выше отметки 48, прибавив внутри дня 2,36% по сорту Brent. C технической точки зрения, закрепление над уровнем 47 и удачное тестирование следующего психологически значимого барьера, особенно в текущей пессимистичной обстановке, это уже большой успех. К возобновлению покупок актива игроков подтолкнула совокупность позитивных факторов. МЭА понизило прогноз по добыче нефти в США, что порадовало участников рынка, которые при этом проигнорировали снижение прогнозов по спросу и ценам. Своеобразной опорой для восстановления котировок также послужило повсеместное "избиение" доллара, который снова пал жертвой политических скандалов вокруг американского президента и его семьи. Но главным локальным катализатором стал отчет Американского института нефти, отразивший падение запасов черного золота на 8,1 млн баррелей, что стало максимальным с сентября 2016 года снижением. Но теперь для продолжения подъема цен необходимо, чтобы официальный отчет Министерства энергетики вышел как минимум наравне с цифрами от API, чего может и не произойти. Впрочем, основную реакцию рынка вызовут показатели добычи, которые в последнее время волнуют игроков больше, чем объемы запасов. Так, в случае даже более скромного сокращения запасов и падения уровней производства энергоносителей Brent продолжит восстановление с целью на 49, где в роли промежуточного сопротивления выступит область 49,20", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.
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12 июля 2017 года 13:06
Общий расклад сил на рынке нефти остается не в пользу дальнейшего устойчивого восстановления цен - "Нордеа Банк"
"Данные от API, отразившие заметно большее сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США за минувшую неделю, возвращают оптимизм рынку. Цены на "черное золото" накануне сменили негативную динамику на позитив одновременно с открытием американских площадок на фоне того, как Минэнерго США... читать дальше
.12 июля 2017 года 12:10
"Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последнюю неделю по мере того, как участники рынка получают сигналы о существенном снижении коммерческих запасов в США. Цены на нефть в последнее время чувствовали себя не очень уверенно. В качестве одной из основных... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:56
"Мы считаем, что пока рост котировок нефти носит коррекционный характер, но при закреплении выше отметки 50 долларов за баррель динамика может измениться. Данные от API продемонстрировали снижение, в случае их подтверждения от Минэнерго отметка в 50 может быть достигнута уже сегодня", - отмечает... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:42
В центре внимания остаются отчет по нефти от EIA, месячные доклады от ОПЕК и Международного энергетического агентства - AMarkets
Ценам на нефть во вторник удалось продемонстрировать восстановительную динамику, снова уйдя выше сопротивления $48 за баррель, констатирует ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Улучшению настроений поспособствовали разговоры о возможном введении лимитов на добычу в Ливии и Нигерии, а также... читать дальше
.12 июля 2017 года 10:02
"Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск). Согласно консенсус-прогнозу, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей. В случае подтверждения ожиданий сокращение запасов будет зафиксировано вторую неделю подряд, а цены на нефть... читать дальше
.12 июля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено в среду. Цены на нефть активно растут в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.12 июля 2017 года 09:33
"Фьючерс на нефть сорта Brent повысился к $48-48,5 на фоне данных о сокращении запасов сырья в США. Мы рассчитываем далее на продолжение роста к $49-50. Потенциальное возвращение к $40-45, по нашему мнению, стоит использовать для покупок", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты... читать дальше
.11 июля 2017 года 16:54
"Единая валюта в паре с долларом США "застряла" в районе отметки 1,14, и в последнее время ограничивается "тесным" торговым диапазоном. С одной стороны, это сигнализирует о дефицита катализаторов, способных подтолкнуть пару к развитию движения в том или ином направлении. С другой – о выжидательной... читать дальше
.11 июля 2017 года 14:44
Турция договорилась с "Газпромом" о финансировании газопровода "Турецкий поток" через Чёрное море. Но в поставках газа из России в Европу напряжённо переплетаются экономические и политические интересы очень многих стран, указывает ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Турция, безусловно,... читать дальше
.11 июля 2017 года 12:45
"Пятничный отчёт по рынку труда в США усилил позитивный настрой и повысил спрос на риски. За счёт того, что снизились опасения вокруг темпов роста крупнейшей мировой экономики, положительный импульс получило сырьё в целом и нефть в частности, - указывает финансовый аналитик FxPro Александр... читать дальше
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