Brent продолжит восстановление с целью на $49 - eToro

"Во вторник нефть получила порцию позитива, и благодарно поднялась к максимумам выше отметки 48, прибавив внутри дня 2,36% по сорту Brent. C технической точки зрения, закрепление над уровнем 47 и удачное тестирование следующего психологически значимого барьера, особенно в текущей пессимистичной обстановке, это уже большой успех. К возобновлению покупок актива игроков подтолкнула совокупность позитивных факторов. МЭА понизило прогноз по добыче нефти в США, что порадовало участников рынка, которые при этом проигнорировали снижение прогнозов по спросу и ценам. Своеобразной опорой для восстановления котировок также послужило повсеместное "избиение" доллара, который снова пал жертвой политических скандалов вокруг американского президента и его семьи. Но главным локальным катализатором стал отчет Американского института нефти, отразивший падение запасов черного золота на 8,1 млн баррелей, что стало максимальным с сентября 2016 года снижением. Но теперь для продолжения подъема цен необходимо, чтобы официальный отчет Министерства энергетики вышел как минимум наравне с цифрами от API, чего может и не произойти. Впрочем, основную реакцию рынка вызовут показатели добычи, которые в последнее время волнуют игроков больше, чем объемы запасов. Так, в случае даже более скромного сокращения запасов и падения уровней производства энергоносителей Brent продолжит восстановление с целью на 49, где в роли промежуточного сопротивления выступит область 49,20", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.