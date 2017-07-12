Рассчитываем далее на продолжение роста Brent к $49-50 - Инвестиционная палата

"Фьючерс на нефть сорта Brent повысился к $48-48,5 на фоне данных о сокращении запасов сырья в США. Мы рассчитываем далее на продолжение роста к $49-50. Потенциальное возвращение к $40-45, по нашему мнению, стоит использовать для покупок", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.