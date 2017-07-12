Утром возможно некоторое повышение по российским "голубым фишкам" - ИФ "Олма"

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по российским "голубым фишкам" вслед за ценами на энергоносители, которые повысились после сообщения API о заметном сокращении запасов сырой нефти в США (данные Минэнергетики США по запасам выйдут сегодня в 17:30 мск), указывает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Между тем, по данным технического анализа, пока нет оснований для выхода из консолидации по индексу РТС. На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне повышения цен на нефть и ослабления доллара США на мировом валютном рынке. Тем временем ЦБ сообщает о дефиците платежного баланса РФ по итогам второго квартала текущего года, что следует отнести к факторам негативного влияния на курс рубля (участники рынка ожидали профицита).