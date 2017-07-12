Потенциальные локальные коррекции “голубых фишек” в пределах 2-5% стоит выкупать - Инвестиционная палата

"Сегодня для российского фондового рынка складывается умеренно позитивный внешний фон. В течение среды мы рассчитываем на продолжение роста котировок. Потенциальные локальные коррекции “голубых фишек” в пределах 2-5%, по нашему мнению, стоит выкупать. В течение 2017 года ждем возвращение (как минимум) к 2100 пунктам по индексу ММВБ. В позитивном варианте индекс вновь протестирует отметку 2300. На ход торгов сегодня может оказать влияние выступление Джанет Йеллен на тему политики ФРС.