Что расшевелит евро? - eToro

"Единая валюта в паре с долларом США "застряла" в районе отметки 1,14, и в последнее время ограничивается "тесным" торговым диапазоном. С одной стороны, это сигнализирует о дефицита катализаторов, способных подтолкнуть пару к развитию движения в том или ином направлении. С другой – о выжидательной позиции со стороны обеих валют. О том, чего ждет "американец" мы говорим на протяжении последних нескольких дней – это двухдневное выступление Дж. Йеллен в Конгрессе. Глава Федрезерва представит доклад о денежно-кредитной политике, который привлечет внимание не только самого доллара, но и всех мировых рынков. К слову, общее замедление торговой активности также сигнализирует о повсеместном "режиме ожидания". Долларовые "быки" надеются на оптимизм главы Центробанка, которая должна остаться верной своей недавней довольно агрессивной риторике и подтвердить наличие условий для продолжения ужесточения политики и начала сокращения баланса. В этом случае доллар ждет подъем по всему спектру рынка, однако рост, скорее всего, будет носить непродолжительный характер. Если Йеллен не сможет "пробудить" пару EUR/USD от "спячки", то это определенно будет под силу ЕЦБ, заседание которого состоится на следующей неделе. Впрочем, и до этого события могут появиться катализаторы, способные задать четкий вектор движения единой валюте. И прежде всего, это данные по инфляции в США и еврозоне, которые выйдут в эту пятницу и следующий понедельник соответственно. В случае с Европой релиз будет более значимым после того, как недавно регулятор намекнул на предпосылки для выхода из режима стимулирования. Если потребительские цены отразят ускорение роста, и месячный показатель выйдет из отрицательной территории, "быки" по евро с новыми силами бросятся закладывать в цену ужесточение политики ЕЦБ. Негативный сценарий способен сильно подорвать текущие позиции единой валюты", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.