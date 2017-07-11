Рубль сохранит свою слабость до конца дня - "Открытие Брокер"

Рубль сохранит свою слабость до конца дня, так как кроме фактора дополнительных ограничений со стороны США на него давит ещё и нефть, - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Американский рынок может открыться в незначительном "минусе", так как фьючерс на S&P 500 терял менее 0,1%. Впрочем, основные движения в США будут происходить уже в среду, когда начнётся двухдневное выступление председателя ФРС Джанет Йеллен с полугодовым отчётом, а затем начнут массово отчитываться американские корпорации.