Рубль, скорее всего, будет находиться в диапазоне 60-62 за доллар - УК "Райффайзен Капитал"

Рубль по итогам прошлой недели ослабел на 1,7% - до 60,38 руб./$, напоминает начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Владимир Веденеев. Курс национальной валюты находится под влиянием нескольких факторов: продолжающаяся продажа российских гособлигаций (практически закончился благоприятный период для "carry trade"), низкая цена на нефть.

Тем не менее, сейчас рубль гораздо ближе к равновесному состоянию, и, скорее всего, будет находиться в диапазоне 60-62 руб./$ даже при более высокой стоимости нефти, что вероятно уже осенью, полагает специалист УК "Райффайзен Капитал".