Ожидаем снижения индексов акций во второй половине дня - Dukascopy Bank SA

"Несмотря на нейтральный внешний фон, российские индексы акций начали торговую сессию вторника со снижения на опасениях ввода новых санкций со стороны властей США. В СМИ появились сообщения о возможном рассмотрении нового законопроекта американскими парламентариями, подразумевающего ужесточения доступа госкомпаний к денежным ресурсам. На текущий момент в графике слушаний Конгресса и Сената США рассмотрения новых санкций не значатся. Курс рубля отреагировал на данную новость резким снижением на 52 копейки - до 60,75 руб./доллар. Вслед за рублем снижаются основные индексы акций. Индекс РТС опустился вновь ниже уровня 1000 пунктов. Европейские индексы акций торгуются разнонаправлено в ожидании завтрашнего выступления главы ФРС в Конгрессе США. Цены на нефть марки Brent за сутки не изменились и колеблются вблизи отметки $47 за баррель. Мы ожидаем снижения индексов акций во второй половине дня. Цены на нефть могут начать снижаться на опасениях, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократятся меньше прогнозов рынка", - комментирует ситуацию руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.