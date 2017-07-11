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11 июля 2017 года 15:00
Индекс ММВБ может начать корректироваться с текущих отметок - ИК "Финам"
"Сегодня стало известно, что администрация Трампа поддержала законопроект о новых, более жёстких санкциях против России, которые ещё 15 июня почти единогласно одобрил сенат США, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Теперь, если решение Сената поддержит Палата представителей, антироссийские ограничения получат статус закона, который глава государства будет обязан исполнять. Американские законодатели не желают, чтобы президент имел возможность влиять на санкции, против чего категорически высказался нынешний глава Госдепа Рекс Тиллерсон. Подобный подход просто уничтожает все возможности налаживания отношений между Россией и Америкой. Реакция на российском фондовом рынке была сдержанной, а вот российский рубль на этих новостях упал почти на 1%. Первую половину дня российский рублёвый индекс ММВБ завершил в небольшом плюсе, на 0.1%, зато валютный индекс РТС, из-за слабости национальной валюты потерял 0.8% . В Европе инвестиционные настроения сегодня тоже смешанные и постепенно продолжают ухудшаться. Практически все биржевые индексы торгуются вблизи вчерашнего закрытия. Рынок сырья сегодня вновь под давлением Из отдельных российских историй в понедельник стоит выделить привилегированные акции Сургутнефтегаза, они растут на 3%, им на руку падение рубля. Из-за падения национальной валюты лучше рынка выглядят акции Северстали (рост на 1.67%), ММК (рост на 1%), а также неплохо сегодня растут акции Башнефти, преф и обычка. Газпром сообщил, что в случае принятия нынешней версии законопроекта об антироссийских санкциях США это может задержать и даже «предотвратить завершение проектов группой». В частности, речь идёт о трубопроводах «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». После небольшой вчерашней передышки сегодня на рынке нефти ситуация продолжает ухудшаться. Котировки нефти марки Brent в первой половине дня теряют почти 1.5% и торгуются в районе 46.3$ за баррель, указывает эксперт ИК. К сожалению, все вышедшие на прошлой неделе новости носят негативный характер для цен на чёрное золото. Ближайшая поддержка по нефти марки Brent находится вблизи 46$ за баррель и если она не устоит, то следующая цель снижения будет находиться на отметке 42$ за баррель. На рынке промышленных и драгоценных металлов сегодня также негативная динамика. Падение по всем классам активов достигает 0.5%, а вот цены на серебро теряют почти 2%. Котировки золото пока удерживают важный технический уровень 1200$ за тройскую унцию, а вот серебро уже пробило все технические поддержки. На глобальном валютном рынке сегодня в первой половине дня нет сильных движений. Индекс доллара к корзине международных валют растёт на 0.1%, японская иена снижается в пределах 0.2%. Российский рубль в паре с долларом теряет 1% и приближается к отметке 61. "День сегодня не богат на выход важных данных, поэтому текущие подавленные настроения сохранятся вплоть до закрытия торгов, - прогнозирует аналитик ИК. - Каких - либо новых драйверов для роста сегодня и завтра не ожидается. Все будут ждать старта сезона отчётности в США и пятничные отчёты крупнейших американских банков. С технической точки зрения российский рублёвый индекс ММВБ может начать корректироваться с текущих отметок. Потенциал роста у индекса ММВБ сейчас весьма скромный, в пределах 1.5%, до 1960 пунктов. Закрытие любого дня ниже отметки 1890 пунктов будет крайне негативным сигналом для инвесторов. В этом случае будут сформированы все предпосылки для новой коррекции с обновлением минимумов текущего года. Не стоит забывать, что весь последний рост российского рынка был обусловлен закрытием коротких позиций перед дивидендными отсечками. Сейчас дивидендный фактор перестаёт быть сдерживающей силой, поэтому вместе с ухудшением ситуации на мировых рынках, российские активы тоже могут пойти вниз".
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11 июля 2017 года 16:54
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.11 июля 2017 года 12:45
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.11 июля 2017 года 10:28
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.11 июля 2017 года 10:08
Ситуация на рынке нефти пока что не является источником оптимизма для инвесторов - КИТ Финанс Брокер
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.11 июля 2017 года 09:37
Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов в понедельник, Dow Jones Industrial Average завершил торги слабым снижением. Фондовые индексы АТР растут во вторник. Нефть сдержанно дорожает в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
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