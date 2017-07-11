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11 июля 2017 года 14:44
"Турецкий поток" может быть подорван санкциями США - TeleTrade
Турция договорилась с "Газпромом" о финансировании газопровода "Турецкий поток" через Чёрное море. Но в поставках газа из России в Европу напряжённо переплетаются экономические и политические интересы очень многих стран, указывает ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Турция, безусловно, заинтересована не только в получении газа для себя, но и в роли "европейского хаба" - транзитного узла по продвижению топлива вглубь Европы. Поэтому "Турецкий поток" приветствуется Анкарой, которая готова и финансировать его наряду с "Газпромом". Более того, с российской стороны уже проложены 50 км ветки по дну Чёрного моря. Однако главные препятствия могут прийти со стороны США, уверен эксперт. В случае принятия санкций Конгрессом запрет может быть наложен не только на финансирование непосредственно строительства со стороны американских компаний. Это было бы неприятно, но преодолимо за счёт иных источников. Но речь идёт и о санкциях против иностранных компаний, инвестирующих или поставляющих оборудование для российских газопроводов. Такая ситуация болезненна для бизнеса. Об этом говорит, например, недавняя острая реакция Siemens на несогласованные поставки её санкционной продукции в Крым. "В ходе геополитического обострения отношений с Россией в последние годы европейские и американские политики хотели бы снизить зависимость Европы от российского газа, считая её условием для политического диктата, - отмечает М. Гойхман. - Здесь политика США явно переплетается с экономическими интересами. Д.Трамп объявляет о резком увеличении экспорта СПГ в Европу из США. Таким образом, препятствия для "Турецкого потока" и "Северного потока-2" во многом идут в русле банального ограничения конкуренции административным путём. Хотя тот же Д.Трамп активно выступает против подобных "торговых войн", когда дело касается "ущемления" американских товаров. Но от таких санкций пострадает и Европа. Российские газовые "потоки" дают в перспективе возможность в основном покрыть потребность в газе, которая вырастет для Европы на 145 млрд. куб. м в 2025 г. "Турецкий поток", "Северный поток-2" и "Южный поток в совокупности способны принести до 146 млрд. куб. м. Что же касается американского СПГ, то он невыгоден обеим сторонам. Внутри США цены на СПГ - $3,6-4,9 за 1 млн. БТА, а европейские в среднем ниже, на уровне $4. Таким образом, для американских производителей такой экспорт невыгоден. Равно как и для потребителей в Европе, которые могут столкнуться с повышением цен. Сейчас многие европейские структуры выступают против новых санкций США относительно России, даже несмотря на поддержку политики в вопросах Украины и Крыма. Но экономика диктует свои требования. И тёплая газовая "рубашка ближе к телу". Поэтому конкурентная борьба в данной сфере продолжится".
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