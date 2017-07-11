Торговый диапазон на сегодня составляет 60,15-61,15 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Доллар на открытии торгов во вторник неожиданно приблизился к 61-рублевой отметке на фоне резкого увеличения спроса в условиях тонкого рынка, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - При этом цены на нефть вышли в небольшой плюс, опираясь на краткосрочные прогнозы. Теперь инвесторы ожидают статистики по недельным запасам сырья в США от Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA). Однако игроков беспокоит избыток «черного золота», сохраняющийся вопреки усилиям ОПЕК. В этих условиях страны картеля начали задумываться о введении ограничений добычи в Ливии и Нигерии. Дополнительную поддержку американской валюте оказала риторика представителя ФРС Джона Уильямса, который рассчитывает на очередное повышение ставки до конца года. Прояснить позицию регулятора должны выступления главы Федрезерва Джанет Йеллен перед Сенатом и Конгрессом".

Тем временем Администрация президента США выступила с поддержкой ужесточения экономических санкций в отношении России и Ирана, которые предусматривает законопроект Сената. Но директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шорт оговорился, что документ вызывает обеспокоенность Дональда Трампа, поскольку «юридически создает необычный прецедент делегирования вопросов внешней политики членам Конгресса». Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 60,15-61,15 руб./долл.