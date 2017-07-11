Рост котировок российских евробондов без дополнительных стимулов выглядит маловероятным - Промсвязьбанк

Российские суверенные евробонды перешли к росту, в первую очередь "длинные" выпуски, после продолжительного снижения котировок. Данный рост проходил на фоне общего локального улучшения сантимента на глобальных площадках, где наблюдалось некоторое восстановление "аппетита к риску" Отметим, что доходности большинства суверенных евробондом EM за вчерашний день показали снижение в пределах 5-12 б.п., которое происходило на фоне стабилизации базовых активов – доходности UST-10 даже слегка вчера снижались - с 2,39% до 2,365-2,37% годовых. При этом нефть в начале недели не смогла оказать поддержку российскому сегменту, снижаясь внутри дня. Вместе с тем, отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов, нельзя однозначно говорить о развороте тренда на глобальных долговых рынках, рост интереса к риску может носить локальных коррекционный характер. При этом внимание инвесторов на текущей неделей сосредоточено на выступлениях главы ФРС Дж.Йеллен (12 и 13 июля) в Конгрессе, которые могут дать больше ясности относительно динамики монетарной политики американского ЦБ. Кроме того, интерес будет представлять статистика в США на этой неделе – в пятницу выйдут розничные продажи и индекс CPI, промпроизводство в июне. Некоторую настороженность вызывают сообщения в СМИ, что администрация Д.Трампа может поддержать новые антироссийские санкции, а Россия готова выслать американских дипломатов. В этом ключе сложно ждать дальнейшего восстановления котировок российских евробондов, вероятно, игроки могут выбрать выжидательную позицию, рассчитывая получить новые сигналы от монетарных властей США и ЕС, а также с сырьевых площадок и геополитической арены.