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11 июля 2017 года 12:18
На этой неделе рубль вряд ли сможет укрепиться выше 60 за доллар - Росевробанк
"Нефть марки Brent упала ниже 47 долларов за баррель, но рубль пока остается в районе 60.4 к доллару, что подтверждает достаточно высокую стабильность. При этом в данный момент есть некоторая основа для восстановления рынка нефти, но для роста рубля необходимы будут отметки около 50 долларов за баррель. Только в этом случае нацвалюта будет реагировать укреплением на фоне этого фактора. В целом же, драйверов роста пока нет. Встреча Путина и Трампа, хотя и оказалось позитивной с точки зрения ожиданий, пока никак не может поддержать рубль. При этом давление со стороны платежного баланса будет усиливаться постепенно, поэтому тренд на ослабление сохранится в среднесрочном периоде. На этой неделе рубль вряд ли сможет укрепиться выше 60 за доллар, скорее всего, он окажется ближе к 61 за доллар", - комментирует ситуацию на валютном рынке начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков. .
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11 июля 2017 года 16:54
"Единая валюта в паре с долларом США "застряла" в районе отметки 1,14, и в последнее время ограничивается "тесным" торговым диапазоном. С одной стороны, это сигнализирует о дефицита катализаторов, способных подтолкнуть пару к развитию движения в том или ином направлении. С другой – о выжидательной... читать дальше
.11 июля 2017 года 14:44
Турция договорилась с "Газпромом" о финансировании газопровода "Турецкий поток" через Чёрное море. Но в поставках газа из России в Европу напряжённо переплетаются экономические и политические интересы очень многих стран, указывает ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Турция, безусловно,... читать дальше
.11 июля 2017 года 12:45
"Пятничный отчёт по рынку труда в США усилил позитивный настрой и повысил спрос на риски. За счёт того, что снизились опасения вокруг темпов роста крупнейшей мировой экономики, положительный импульс получило сырьё в целом и нефть в частности, - указывает финансовый аналитик FxPro Александр... читать дальше
.11 июля 2017 года 12:31
Рост котировок российских евробондов без дополнительных стимулов выглядит маловероятным - Промсвязьбанк
Российские суверенные евробонды перешли к росту, в первую очередь "длинные" выпуски, после продолжительного снижения котировок. Данный рост проходил на фоне общего локального улучшения сантимента на глобальных площадках, где наблюдалось некоторое восстановление "аппетита к риску" Отметим, что... читать дальше
.11 июля 2017 года 12:03
"Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на позитивной территории во вторник, 11 июля, по мере того, как участники рынка ожидают продолжения снижения коммерческих запасов в подземных хранилищах США. В последнее время новостной фон вокруг рынка нефти улучшился. Мы видели заявления... читать дальше
.11 июля 2017 года 10:28
На рынок нефти снова вернулись опасения, что страны ОПЕК не смогут восстановить баланс спроса и предложения - AMarkets
"Цены на нефть продолжают снижение, используя в качестве топлива для коррекционной динамики фундаментальные отчеты прошлой недели, а также медвежьи прогнозы инвестиционных банков, полностью разуверившихся в способности черного золота вернуться к ценовым уровням начала 2017 года, - отмечает ведущий... читать дальше
.11 июля 2017 года 10:24
При улучшении конъюнктуры рассчитываем на восстановление нефти к 49 долларам/баррель - Промсвязьбанк
"Единой динамики торгов нефтью вчера не сложилось, в итоге нефть закрылась практически на уровне открытия – 46,88 долл./баррель, а утром пытается вяло отскакивать без сильных поддерживающих новостей. Сегодня в фокусе будут предварительные статданные по запасам от API, завтра – от Минэнерго США.... читать дальше
.11 июля 2017 года 10:08
Ситуация на рынке нефти пока что не является источником оптимизма для инвесторов - КИТ Финанс Брокер
"Ситуация на рынке нефти пока что не является источником оптимизма для инвесторов. Стоимость нефти марки Brent оценивается ниже $47 за баррель, вполне вероятен прокол уровня $45 на текущей неделе. Рынок слабый, а "нефтяной пакт" проявляет все большую неэффективность. На этом фоне активизируется... читать дальше
.11 июля 2017 года 09:42
"Неоднозначное поведение нефти сигнализирует о том, что сейчас на рынке сформировалось два противодействующих фактора, между которыми и разрываются "быки" и "медведи". Пока лидируют пресловутые страхи по поводу излишнего энтузиазма сланцевой индустрии США, подпитываемые показателями добычи,... читать дальше
.11 июля 2017 года 09:37
Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов в понедельник, Dow Jones Industrial Average завершил торги слабым снижением. Фондовые индексы АТР растут во вторник. Нефть сдержанно дорожает в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
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