На этой неделе рубль вряд ли сможет укрепиться выше 60 за доллар - Росевробанк

"Нефть марки Brent упала ниже 47 долларов за баррель, но рубль пока остается в районе 60.4 к доллару, что подтверждает достаточно высокую стабильность. При этом в данный момент есть некоторая основа для восстановления рынка нефти, но для роста рубля необходимы будут отметки около 50 долларов за баррель. Только в этом случае нацвалюта будет реагировать укреплением на фоне этого фактора. В целом же, драйверов роста пока нет. Встреча Путина и Трампа, хотя и оказалось позитивной с точки зрения ожиданий, пока никак не может поддержать рубль. При этом давление со стороны платежного баланса будет усиливаться постепенно, поэтому тренд на ослабление сохранится в среднесрочном периоде. На этой неделе рубль вряд ли сможет укрепиться выше 60 за доллар, скорее всего, он окажется ближе к 61 за доллар", - комментирует ситуацию на валютном рынке начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.