Какого-то масштабного укрепления котировок нефти ожидать пока не стоит - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на позитивной территории во вторник, 11 июля, по мере того, как участники рынка ожидают продолжения снижения коммерческих запасов в подземных хранилищах США. В последнее время новостной фон вокруг рынка нефти улучшился. Мы видели заявления представителей ОПЕК, собирающихся обсудить возможность ограничения роста добычи со стороны Ливии и Нигерии, а также позитивную динамику по запасам из США. Учитывая, что Brent находится недалеко от годовых минимумов, все это повод для покупок. Сегодня Американский институт нефти опубликует данные по запасам в рамках своей выборки. Эти цифры будут использованы EIA в своем отчете и являются неплохим индикатором того, каким он будет. При позитивных новостях есть все шансы, что Brent снова может проверить на прочность сопротивление в области 50 долларов за баррель. Правда, какого-то масштабного укрепления котировок нефти ожидать пока не стоит. Скорее всего, мы продолжим колебания в диапазоне 42-52 доллара за баррель, может быть, 45-55 до конца лета. Двинуться вверх сможем только после того, как рынок будет получать дополнительные подтверждения, что план ОПЕК+ эффективен и сработает", - комментирует ситуацию аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.