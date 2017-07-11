Рубль стабилен, но перспектива укрепления слабая - Банк "Зенит"

Валютные торги начала новой недели не принесли видимых изменений, отмечают аналитики банка "Зенит". Рубль символично укреплялся к доллару и евро на фоне слабого подъема нефтяных котировок. Середина недели для нефтяного рынка в последние месяцы является наиболее уязвимым периодом, поэтому недельная статистика по запасам и уровень добычи в США может вновь оказать давление на котировки. Курс доллара на закрытие биржи составил 60.23 руб. (-13 коп.), курс евро – 68.65 руб. (-20 коп.). На международном валютном рынке доллар стабилизировался к евро на уровне $1.1400.

"Котировки нефти вчера слабо подрастали на фоне заявлений Кувейта о намерении выполнять условия соглашения ОПЕК+. По заявлениям российской стороны, участники этого соглашения в июне продолжили сокращать уровень добычи. Тем не менее, основополагающими для рынка будут данные по рынку США. Череда массовых продаж рубля постепенно затухает. Ставки внутреннего денежного рынка снижаются, доходности локального долгового рынка корректируются после слабой прошлой недели. Тем не менее, ориентиром для рубля

по-прежнему служит нефть, которая пока имеет шансов подрасти на волатильной статистике из США. Более того, планируемые выступления главы ФРС США на текущей неделе могут вновь вызывать волну ухода инвесторов с развивающихся рынков", - комментируют эксперты банка.