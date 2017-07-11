Доллар может продолжить "отвоевывать территорию" за пределами уровня в 60 рублей - InstaForex

"В ходе сегодняшней сессии доллар может продолжить "отвоевывать территорию" за пределами уровня 60 руб. при поддержке спикеров Федрезерва, если те будут придерживаться "ястребиного" настроя. Также против рубля может сыграть тема американских санкций. На этой неделе в Конгрессе США может начаться обсуждение ужесточения антироссийских санкций. Новости с этого "фронта" будут и далее способствовать снижению привлекательности нашей валюты. Что же касается нефти, то здесь шансы на ощутимый рост невелики, хотя на ожиданиях сокращения запасов в США актив способен обосноваться выше отметки $47, что потенциально ослабит давление на рубль", – указывает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.