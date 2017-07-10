Участники рынка ждут дальнейшего повышения ставок ФРС в долгосрочной перспективе - "Открытие Брокер"

В пятничном отчете ФРС о монетарной политике за первое полугодие отмечается активный и относительно стабильный приток долевого и долгового капитала на развивающиеся рынки. К тому же разница между доходностью облигаций развивающихся стран и бондов США (индекс EMBI+) сузилась до минимумов конца 2014 года, констатирует аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Несмотря на стартовавший еще в конце позапрошлого года тренд по ужесточению монетарной политики ФРС США, притоку капитала на развивающиеся рынки способствует, по мнению эксперта, ряд факторов: "Участники рынка ждут дальнейшего повышения ставок ФРС в долгосрочной перспективе. Да, сложившиеся на текущий момент ставки доходности по американским долговым бумагам уже стали достаточно привлекательными на фоне своих же предыдущих значений. Тем не менее плановое повышение ставок ФРС с нынешних 1,25% годовых до 3% годовых к 2019 году сулит дальнейший рост доходности бондов, тем самым ограничивая на них спрос. В противном случае, из-за особенностей рынка облигаций, рост доходности вслед за ставками может обусловить снижение их рыночных котировок и привести к убыткам у приобретателей. К слову, некоторое время назад обратная тенденция стимулировала инвесторов покупать облигации стран Европы с нулевой и даже отрицательной доходностью".

Между тем, для активов развивающихся стран вышеописанная ситуация является, несомненно, позитивным фактором, уверен эксперт. В частности, несмотря на волатильность рынка нефти и геополитику, приток капитала в российскую экономику может носить продолжительный характер, особенно на фоне наметившегося в последнее время улучшения макроэкономической конъюнктуры, в том числе выхода из затяжной рецессии.

"Скорее всего, стабильная раскорреляция нефтяных котировок и пары доллар/рубль за последнее время во многом является прямым следствием вышеозначенных тенденций на глобальном рынке капитала. Этим отчасти объясняется укрепление рубля с начала года почти на 2% при снижении нефти марки Brent более чем на 18%", - резюмирует Т. Нигматуллин.