Российский рублёвый индекс ММВБ может от текущих отметок запросто начать корректироваться - ИК "Финам"

После нейтрального старта новой торговой недели, российские биржевые индексы в первые часы торгов понедельника сумели показать рост в пределах 1%, но ближе к обеду их завоевания были полностью растеряны, комментирует аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. К 14:00 российский рублёвый индекс ММВБ и валютный индекс РТС торгуются вблизи уровней закрытия пятницы. На европейских площадках позитивные настроения инвесторов также стали угасать, там большинство индексов хоть и находятся на положительной территории, но темпы прироста весьма скромные, в пределах 0.2%. Чуть лучше выглядит германский индекс DAX, он растёт на 0.45%. Вновь ощущается давление на долговом рынке Европы, плюс, долларовые ставки на межбанке продолжают рост. Среди отдельных российских историй в понедельник стоит выделить акции Сбербанка и Газпрома, они растут в пределах 0.7%. Газпром вплоть до дивидендной отсечки может выглядеть лучше рынка. Акции Мосбиржи сегодня растут на 2%, а сильнее всего рынка смотрится сектор электроэнергетики. Акции Мегафона после дивидендной отсечки теряют почти 4%, акции Магнита, НЛМК и Лензолота – более 1%.

"С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ может от текущих отметок запросто начать корректироваться, - полагает эксперт ИК. - Всё будет зависеть от слабости закрытия сегодняшнего дня. Закрытие любого дня ниже отметки 1890 пунктов будет крайне негативным сигналом для инвесторов. В этом случае будут сформированы все предпосылки для новой коррекции с обновлением минимумов текущего года. Не стоит забывать, что весь последний рост российского рынка был обусловлен закрытием коротких позиций перед дивидендными отсечками. Сейчас дивидендный фактор перестаёт быть сдерживающей силой, поэтому вместе с ухудшением ситуации на мировых рынках российские активы тоже могут пойти вниз. Ситуация на долговом рынке Европы продолжает медленно ухудшаться, поэтому спрос на рисковые активы постепенно будет угасать. В таком состоянии фондовые рынки будут находиться вплоть до 20 июля, пока не пройдёт новое заседание ЕЦБ. Важных данных по Америке сегодня нет, поэтому текущие настроения сохранятся до конца дня. С высокой вероятностью российские индексы будут закрывать день на отрицательной территории. Совет пока один – присматриваться к покупкам драгоценных металлов, а долю рисковых активов пока увеличивать не стоит".