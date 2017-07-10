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10 июля 2017 года 14:29
Серебро вряд ли разовьет собственную рыночную динамику и избавится от зависимости от золота - Julius Baer
"Вслед за падением на рынке золота две недели назад еще одно произошло на рынке серебра в прошлую пятницу, - отмечет аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. - Утром практически за минуту цены снизились почти на 5% в то время как фьючерсы на серебро на COMEX показали резкий рост. Это стало большой новостью, но никакого фундаментального воздействия на рынок это событие иметь не должно. Цены на серебро восстановились после снижения, но снова оказались под давлением после публикации ежемесячного отчета по рынку труда США в связи с укреплением доллара и ростом доходности по облигациям. Серебро закончило день снижением на 2,6% на уровне 15,6 долл. США за унцию, закрепив таким образом снижение на более чем 15% с максимумов этого года, достигнутых в апреле". Этот разворот сопровождался переменой настроений на рынке фьючерсов с бычьих на медвежьи. Участники фьючерсного рынка, такие как хедж-фонды, теперь ожидают снижения цен на серебро, как и в начале года."Из-за сохраняющейся слабости промышленного спроса на металл, серебро вряд ли разовьет собственную рыночную динамику и избавится от зависимости от золота. Серебро продолжит торговаться как «золото для бедных», что будет делать его сильно зависимым от прогнозов по экономике США, т.е. динамики американской валюты и доходности по американским облигациям, а также от инвестиционного спроса. Пятничное снижение на рынке серебра не должно иметь фундаментальных последствий для рынка", - прогнозирует Карстен Менке.
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10 июля 2017 года 17:28
Участники рынка ждут дальнейшего повышения ставок ФРС в долгосрочной перспективе - "Открытие Брокер"
В пятничном отчете ФРС о монетарной политике за первое полугодие отмечается активный и относительно стабильный приток долевого и долгового капитала на развивающиеся рынки. К тому же разница между доходностью облигаций развивающихся стран и бондов США (индекс EMBI+) сузилась до минимумов конца... читать дальше
.10 июля 2017 года 16:43
Американская валюта продолжает привлекать покупателей после подъема в пятницу. Данные по рынку труда вышли неоднозначными, но игроки решили сфокусироваться на позитивных сторонах отчета и проигнорировали слабые показатели роста зарплат, отчасти сославшись на убеждение Федрезерва во «временном... читать дальше
.10 июля 2017 года 14:06
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.10 июля 2017 года 13:14
Скорее всего, колебания нефти в диапазоне 42-52 доллара за баррель продолжатся до конца лета - ГК "Форекс Клуб"
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.10 июля 2017 года 12:47
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"Цены на золото в понедельник утром снижались на фоне опубликованных в пятницу данных рынка труда США. В случае продолжения нисходящего движения XAU/USD может достигнуть уровня поддержки - недельной S1 на 1198,77. И если поддержка окажется сильной, то, возможно, что, оттолкнувшись, пара вернётся к... читать дальше
.10 июля 2017 года 12:26
"В понедельник утром пара EUR/USD демонстрировала слабый рост, торгуясь около отметки 1,1406. Вероятно, что достигнув верхней линии Боллинджера на часовом графике на отметке 1,1412, курс оттолкнётся и направится к уровням поддержки — недельной РР и 200-часовой SMA на 1,1383/84, после чего вновь... читать дальше
.10 июля 2017 года 11:13
"С утра нефть Brent предпринимает попытки закрепиться выше 47 долларов/баррель после резкого падения на прошлой неделе. UST-10 в азиатскую сессию консолидируются в районе 2,38-2,39% годовых. В этих условиях российские евробонды, вероятно, также будут находиться в ожидании новых сигналов после... читать дальше
.10 июля 2017 года 09:58
При улучшении конъюнктуры рассчитываем на возврат нефти к 49-50 долларам/баррель в ближайшее время - Промсвязьбанк
"Нефть в пятницу продолжила снижение, опустившись даже ниже 47 долларов/баррель. Статистика по буровым оптимизма не добавила, показав прирост на 7 шт. – до 763 шт. На сегодняшнее утро нефть пытается отскакивать, реагируя на новости о возможном ограничении добычи для Ливии и Нигерии. Напомним, что... читать дальше
.10 июля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили ростом торги в пятницу. Большинство азиатских фондовых индексов растет в понедельник. Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в понедельник. читать дальше
.10 июля 2017 года 09:36
"Пятничные данные из США не добавляют оптимизма - по данным Baker Hughes, на прошлой неделе число действующих буровых выросло на 7 - до 763 ед. Этот фактор будет давить на нефтяные цены в начале новой недели, хотя ослабить давление могут спекуляции на тему смягчения позиции Москвы – на днях Россия... читать дальше
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