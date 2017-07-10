Краткосрочно Brent будет в диапазоне $46-47,5 - "Нордеа Банк"

"Нефтяные цены продолжают "смотреть вниз". Данные об увеличении числа буровых в США по итогам недели (+7 ед.) в очередной раз подтверждают "живучесть" сланцевиков и ставят под вопрос сроки приведения рынка к балансу с учетом текущих договоренностей ОПЕК+. В этой связи достаточно примечательно выглядят попытки привлечь Ливию и Нигерию к действующему соглашению по ограничению добычи. Действительно, любой даже самый незначительный вклад в общую историю может стать подспорьем для возвращения оптимизма на рынок. Пока же "минорные" настроения продолжат преобладать. На неделе фокус будет на отчеты ОПЕК и МЭА. Краткосрочно Brent будет в диапазоне $46-47,5", - указывают аналитики "Нордеа Банка".