На горизонте текущей недели отметки 59,5-61 станут ориентирами для пары USD/RUB - "Нордеа Банк"

"Рубль сохраняет уязвимость на фоне отсутствия позитива на нефтяном рынке, слабого интереса к ЕМ валютам в целом, а также локальных историй, связанных с дивидендными выплатами. Отсутствие заметных факторов поддержки в этой связи готовят рубль к новым испытаниям. Полагаем, что на горизонте текущей недели для пары USD/RUB отметки 59,5-61 станут ориентирами", - указывают аналитики "Нордеа Банка".