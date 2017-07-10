В случае продолжения нисходящего движения золото может достигнуть уровня поддержки на 1198,77 - Dukascopy Bank SA

"Цены на золото в понедельник утром снижались на фоне опубликованных в пятницу данных рынка труда США. В случае продолжения нисходящего движения XAU/USD может достигнуть уровня поддержки - недельной S1 на 1198,77. И если поддержка окажется сильной, то, возможно, что, оттолкнувшись, пара вернётся к отметке 1,220, где расположились уровни сопротивления - недельная РР, 55/100 – часовая SMA", - предполагают аналитики Dukascopy Bank SA.